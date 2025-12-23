رزمایش طرح زمستانی پلیس راه در گیلان + تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ الهه فلاح _اجرای طرح زمستانی امروز در محور های استان گیلان با حضور ۳۷۰ تیم عملیاتی و ۱۸۶۶ نفر نیرو ایمن‌ سازی شد تا عبور و مرور مسافران بدون مشکل انجام شود.



هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این رزمایش با قدردانی از عملکرد پلیس، اورژانس، هلال احمر و سایر دستگاه‌های متولی تصریح کرد: کاهش آمار تصادفات و جان‌باختگان جاده‌ای حاصل هم‌افزایی و تلاش شبانه روزی همه این مجموعه‌ها است و این موفقیت به سادگی به دست نیامده است.

وی با اشاره به آمار جان باختگان حوادث رانندگی گفت: متأسفانه در سال گذشته حدود ۹۵ نفر در جاده‌های استان جان خود را از دست دادند و به طور میانگین روزانه بیش از یک نفر قربانی حوادث رانندگی شده است؛ آماری که انتظار داریم با اجرای دقیق طرح زمستانی امسال کاهش یابد.

استاندار گیلان با بیان اینکه تصادفات رانندگی تنها یک عدد و آمار نیست، افزود: هر جان باخته یک خانواده، یک آینده و بخشی از سرمایه انسانی کشور است و نگاه عمیق به پیامدهای اجتماعی و انسانی تصادفات، اهمیت نقش نیروهای حاضر در جاده‌ها را دوچندان می‌کند.

حق‌شناس خطاب به نیروهای اجرایی و امدادی حاضر در رزمایش گفت: ایستادن در سرما، برف و شرایط سخت جوی برای خدمت به مردم، کاری بزرگ و ارزشمند است و ثمره این تلاش‌ها، خیر دنیا و آخرت خواهد بود.‌

سردار حسن‌پور با اشاره به محورهای اصلی تحت پوشش این طرح افزود: این طرح در چهار گردنه اصلی و مسیرهای کوهستانی و جلگه‌ای با حضور ۳۷۰ تیم شامل ۱۲۰۰ نفر نیرو و همچنین ۴۷۰ ایستگاه ثابت و سیار با ۱۸۶۶ نفر نیرو در حال انجام است تا عبور و مرور مسافران و خودروها بدون مشکل و با ایمنی کامل صورت گیرد.

وی همچنین از میزان بالای تردد در استان گیلان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۶ میلیون دستگاه خودرو وارد استان شده و ۳۳ میلیون تردد بین شهری ثبت شده است. با توجه به حجم مسافران، کاهش تصادفات فوتی و جرحی جزو اولویت‌های نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه طرح زمستانی تصریح کرد: رانندگان پرخطر با تخلفات جدی برخورد می‌شوند و خودروهای فاقد زنجیرچرخ اجازه تردد در محورهای حادثه‌خیز را ندارند. تمامی تجهیزات زمستانی و سیستم‌های پایشی برای کنترل تخلفات و افزایش ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سردار حسن‌پور در پایان ضمن قدردانی از حضور همه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اورژانسی و اصحاب رسانه، اظهار داشت: با استمرار این طرح و عزم جدی همه دستگاه‌ها امیدواریم زمستان امسال در استان گیلان شاهد کاهش تصادفات، تسهیل ترافیک و ارتقای امنیت رانندگان و مسافران باشیم.