دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸ درصد اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، علیرغم پیشبینی کسری تراز عملیاتی به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، کسری واقعی در عملکرد بودجه با انحراف و افزایش ۳۴۸ درصدی اضافه بر مقدار پیشبینی شده به ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
۳۲ درصد این کسری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای (نظیر فروش نفت) و ۶۸درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی (نظیر انتشار اوراق مالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین شده که نشاندهنده افزایش تعهدات آتی دولت است.
دیوان محاسبات کشور این وضعیت را تهدیدی برای پایداری مالی دولت ارزیابی کرده و بر لزوم مهار هزینههای جاری و مدیریت بدهیهای دولت تاکید کرده است.