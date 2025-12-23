باشگاه خبرنگاران جوان _ آغاز رده‌ی استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در چابهار (سیستان و بلوچستان)رده‌ی استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان با رقابت ... قصه‌گوی برتر استان در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی دریانوردی چابهار در حال برگزاری است.

در این رقابت، که تا ۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت، ۷۳ قصه‌گوی برگزیده‌ی استان در بخش‌های قصه‌گویی سنتی کلاسیک، منظوم، آیینی سنتی، ۱۰۰ ثانیه‌ای، قصه‌های نو، با ابزار، زبان اشاره، دینی، علمی، ایثار و قهرمانان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در آیین آغازین این جشنواره، که در سالن اجتماعات دانشگاه دریانوردی چابهار در حال برگزاری است، مدیرکل کانون استان ضمن خیرمقدم به حاضران، بر خرسندی از برگزاری این رویداد فرهنگی در چابهار تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره قصه‌گویی در این شهر، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی انجام شده و اتفاقی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی استان است.

محمدرضا سالاری با اشاره به جایگاه قصه‌گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: کانون از دیرباز ترویج‌دهنده برنامه وزین فرهنگی قصه‌گویی بوده و این هنر یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فرهنگی کانون به شمار می‌رود. راه‌اندازی باشگاه قصه‌گویی و اجرای برنامه‌های مستمر در کتابخانه‌های کانون، بستری فراهم کرده است تا آموزش‌های لازم برای اشاعه این فرهنگ به مخاطبان ارائه

وی، قصه را ابزاری ارتباطی و فرهنگ‌ساز در جامعه دانست و خطاب به کودکان و نوجوانان حاضر گفت: در کانون ابزار‌های متعددی برای رشد و جذب مخاطبان وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ابزار‌های جذب مانند فضا‌های کانون، مربیان و کتاب‌ها و همچنین ابزار‌های رشد مانند مراکز نجوم، سفالگری و سایر فعالیت‌های مهارتی اشاره کرد. خوشبختانه زیرساخت‌های این بخش‌ها در سال‌های اخیر ایجاد و در سطح مطلوبی تقویت شده‌اند.

سالاری با بیان اینکه قصه‌گویی هنری است که واژه‌ها را زنده می‌کند، اظهار داشت: قصه‌گو با بهره‌گیری از نظم، صدا، نگاه و حرکت، داستان‌ها را از صفحه کاغذ جدا کرده و در ذهن مخاطب به پرواز درمی‌آورد. در دنیای امروز و با درگیری گسترده کودکان با فناوری که منجر به کاهش گفت‌و‌گو‌های خانوادگی شده است، قصه‌گویی می‌تواند اتفاقی ویژه و اثرگذار باشد و ذهن کودکان را به سوی خلاقیت و جریان‌آفرینی سوق دهد.

رییس استانی جشنواره با تأکید بر نقش تربیتی قصه‌گویی گفت: قصه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تربیتی در میان فعالان این حوزه است و جایگاه ویژه‌ای دارد. قصه‌گویی سفری کوتاه، ساده و کم‌هزینه است که تأثیر بسزایی در رشد فکری کودکان دارد. فرهنگ هر سرزمین را می‌توان در قصه‌های آن جست‌و‌جو کرد و همین قصه‌ها هستند که می‌توانند آینده جامعه را شکل دهند.

مدیرکل کانون استان، قصه‌گویی را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی این سرمایه گرانبهای فرهنگی دانست و افزود: با ایجاد پیوندی آگاهانه میان نسل‌ها، می‌توان از طریق قصه، تجربه‌های دیروز را برای پاسخ به نیاز‌های امروز به کار گرفت و این میراث فرهنگی را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

سالاری در ادامه به اهداف جشنواره قصه‌گویی اشاره کرد و گفت: احیای سنت دیرینه قصه‌گویی با همه اسطوره‌ها و قهرمانان آن، ترویج فرهنگ قصه‌گویی، رشد خلاقیت و اعتمادبه‌نفس کودکان و نوجوانان، شناسایی استعداد‌ها و حمایت از آنها، توسعه نشاط اجتماعی و انتقال مفاهیم فرهنگی از نسلی به نسل دیگر از جمله اهداف این جشنواره است. قصه‌گویی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیز نمونه‌ای ارزشمند از انتقال فرهنگی به شمار می‌رود.

او با اشاره به برگزاری جشنواره در سال گذشته در سه حوزه شمال، مرکز و جنوب استان به مدت هفت روز، این اقدام را نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی دانست و افزود: هرچند این برنامه هزینه‌بر بود، اما اعتقاد ما بر این است که نتایج آن در بلندمدت نمایان می‌شود. در سال گذشته در حوزه بلوچستان با وجود ظرفیت‌های فراوان، تعداد شرکت‌کنندگان محدود بود، اما برگزاری بخشی از جشنواره در این منطقه سبب شد امسال شاهد حضور قصه‌گویان قوی‌تر، قصه‌های باکیفیت‌تر و افزایش تعداد شرکت‌کنندگان باشیم.

وی درباره آمار شرکت‌کنندگان امسال گفت: بیش از ۱۴۹۰ نفر در این دوره از جشنواره ثبت‌نام کردند که پس از پایش و داوری، ۷۳ قصه‌گو در بخش‌های مختلف جشنواره در مرحله استانی و در شهر چابهار حضور دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای القای ناامیدی در جامعه، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، گفت: جشنواره قصه‌گویی به‌عنوان یک برنامه اثرگذار فرهنگی، نقش مهمی در مقابله با این جریان دارد و می‌تواند ابزاری قوی برای تقویت امید و هویت فرهنگی باشد.

گفتنی است داوری این دوره از جشنواره را مهتاب سارونی، ایران شهرکی و بی‌با رهسپار برعهده دارند، ناظر جشنواره راضیه گنجعلی، رابط جشنواره عالیه سجادی و رییس این رویداد محمدرضا سالاری است.

گفتنی است آیین پایانی این جشنواره سوم دی‌ماه در همین سالن، ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد.

روابط عمومی اداره‌کل کانون سیستان و بلوچستان