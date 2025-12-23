باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در بازدید از پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران با اشاره به اینکه پرداختن به هوش مصنوعی انتخاب نبوده بلکه یک تکلیف است، گفت: ما در فناوریها یک سابقه طولانی با رفتاری پر فرازونشیب داریم، اما در فناوریهای نوظهور از ابتدا یک راهبرد صحیح و نگاه فراملی داشتیم و با ظرفیت جوانان دانشمند ایرانی در فناوریهای پیشرفته در جهان مدعی شدیم.
وی با بیان اینکه اقدامات خودجوش در ارتباط با فناوریهای هوش مصنوعی در کشور همزمان با یک جهش نسبی در دنیا ادامه یافت، افزود: در یک دهه گذشته هوش مصنوعی با مسائل شناختی روبهرو بوده که هنوز حل نشده است و ما به نوعی عبور کردیم و مباحث شناختی در زمینه هوش مصنوعی را فعلاً مرعی گذاشتیم چراکه راهبرد مشخص و تکلیف ملی کنونی این است که باید در زمره ۱۰ کشور اول هوش مصنوعی باشیم که مطمئنیم رهنمود مقام معظم رهبری در این راهبرد بر اساس شناخت دقیق ایشان از ظرفیت علمی و فناورانه نسل جوان است.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: همه کارهای برجسته علمی و نوآوریها و اختراعات مربوط به دانشمندان جوان بوده است و سهم جوانان در طول دهههای گذشته در جهشهای فناورانه و علمی بسیار بالا است.
عارف خاطرنشان کرد: در کشور ما جوانان دانشمند ویژگیهای منحصر به فردی دارند و محل کار و زندگی خود را انتخاب میکند و با وجود اینکه مسائل اقتصادی و مالی برای او بسیار مهم است، اما شهادت میدهم برای جوان دانشمند ایرانی در انتهای فهرست اولویتها و معیارها قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه خدمت، نشاط و آرامش ویژگیهای یک جوان برجسته دانشمند ایرانی است، بیان کرد: شما جوانان انتخاب کردید که در کشور بمانید و مسائل و مشکلات را تحمل میکنید و این ظرفیت است که به مسئولان اجازه میدهد به نیابت از شما برنامه توسعه علم کشور را تدوین کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه تصریح کرد: جنگی به ما تحمیل شد که زمان آن نیز طولانی نبود، اما دستاوردهای آن بسیار دقیق و عمیق بود و برای جهانیان در این جنگ ۱۲ روزه و جنایات غزه مسائل باز شد.
عارف اضافه کرد: جمعبندی ما از جنگ ۱۲ روزه این است که هیچ راهی جز اولویت اول دادن به علم و فناوری به ویژه فناوریهای پیشرفته نداریم. امروز جنگ فناوری با فناوری و حاکمیت علمی و نوآوری است.
وی تصریح کرد: مزیت کشور منابع زیرزمینی نیست و در سمیناری در اوایل دهه ۸۰ کل منابع زیرزمینی را با تعداد بشکه نفت معادل سازی کردم و به این نتیجه رسیدم که انفال و ثروت ملی ما از تولید ناخالص داخلی چند کشور کمتر است و برخلاف تصور که ما پولدار هستیم و نفت داریم، اما این تصور خیالی است که کشورهای غربی به دنبال فریب ما بودند تا از سرمایه اصلی و ظرفیت تولید ثروت یعنی نیروی انسانی غافل شویم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اساتید دانشگاههای برجسته جهان عموماً از اساتید ایرانی هستند، گفت: این عنایت خداوند متعلق به فرد نبوده بلکه امانتی است و مسئولیت را سنگینتر میکند؛ مسئولیت برای ماندن در ایران و رفتن بسیار سخت است و شما دانشمندان برجسته پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران تصمیم درستی برای ماندن در کشور گرفتهاید. نباید احساس کنیم که منت بگذاریم بلکه بر ما منت گذاشته شده و برای اعتلا، رشد و تعالی میهن در کشور بمانیم.
عارف اضافه کرد: جوانان برجسته دانشمند ایرانی نه تنها تصمیمساز بلکه تصمیم گیرنده به ویژه در زمینه هوش مصنوعی هستند.
وی با اشاره به اقدامات و تلاشهای انجام شده در کمیسیون علمی و فرهنگی دولت در زمینه هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته، تصریح کرد: دستگاههای مختلف فعال در زمینه هوش مصنوعی با توجه به اهمیت هوش مصنوعی برنامهریزیها و اقدامات خود را آغاز کردند که این کمیسیون یک تغییر جهشی در نگاه دولت در زمینه هوش مصنوعی به وجود آورد.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: نگران موازی کاری بودیم چراکه وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی، نه دخالت بلکه یک ضرورت است و باید از همه تواناییها و امکانات با یک تقسیم کار ملی استفاده کنیم. باید همه بخشهای فعال در زمینه هوش مصنوعی هم افزا باشیم و امروز برای رسیدن به جایگاه اول در جهان با یکدیگر رفاقت کنیم.
عارف افزود: باید در دانشگاه و مراکز پژوهشی صبر داشته باشیم و سمت و سوی ما نتیجه مشخص، روشن و تعریف شده با نگاه به آینده باشد. در کشور تجربه موفق بایو و نانو داریم که پیش روی ما است و باید ملاک عمل قرار گیرد و هیچ محدودیتی در توسعه فناوری هوش مصنوعی نباشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ راهی جز حرکت شتابان در توسعه فناوریهای هوش مصنوعی نداریم، اضافه کرد: همه این پیشرفتها و دستاوردها وسیلهای برای رفاه اجتماعی، اقتصادی و تعالی کشور است. باید بر روی ابعاد مثبت فناوریهای هوش مصنوعی عمل کنیم تا از دنیا عقب نمانیم وگرنه آسیبهای جدی خواهیم خورد.
معاون اول رئیسجمهور خطاب به جوانان برجسته دانشمند ایرانی در پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران، تاکید کرد: تصمیم شما برای ماندن در ایران و خدمت درست بود و این مانع ادای وظیفه دولت نیست. نخبگان برجسته ایرانی باید آرامش برای زندگی داشته باشند و امکانات معیشتی، زندگی و ابزار کار محققین را فراهم کنیم.
حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز وارد تولید محصولات در زمینه هوش مصنوعی شدهایم و با اشاره به تولید ۷۰ محصول با کمک فناوریهای هوش مصنوعی در پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران، گفت: معاونت علمی و بنیاد نخبگان از تمام دانشمندان و نخبگان فعال در حوزه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی حمایت میکند و این معاونت برای راه اندازی صندوق مشترک، حضور این پردیس در ستاد هوش مصنوعی، صدور مجوزهای لازم و حمایتها از زیرساختها آمادگی کامل دارد.
همچنین عارف از نمایشگاه و بخشهای مختلف پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران بازدید کرد و در جریان آخرین محصولات و دستاوردهای این مرکز در بهرهگیری از فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی در حوزههای مختلف قرار گرفت و با حضور معاون اول رئیسجمهور از پوستر جایزه ملی هوش مصنوعی ایران رونمایی شد.
منبع: ریاست جمهوری