رئیس مرکز سیمرغ صداوسیما در آیین رونمایی از مستندات و آثار موسیقایی نیروی دریایی ارتش، ناخدا عباس را یکی از چهره‌های اثرگذار و پیشگامان اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اکبرشاهی، رئیس مرکز سیمرغ صداوسیما، در آیین رونمایی از مجموعه مستندات و آثار موسیقایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نقش برجسته ناخدا عباس در تاریخ نیروی دریایی کشور، وی را از چهره‌های تأثیرگذار و ماندگار این حوزه دانست.

وی با تأکید بر نگاه علمی ناخدا عباس به مقوله دریانوردی، اظهار کرد: ناخدا عباس همواره بر اهمیت دانش و مهارت در دریانوردی تأکید داشت و معتقد بود بهره‌گیری از تجهیزات و شناورها بدون علم و تخصص، فاقد معنا و کارآمدی است.

رئیس مرکز سیمرغ صداوسیما افزود: این نگاه عمیق علمی، در کنار ایمان، تعهد و عشق به میهن، نقش مهمی در تقویت پایه‌های اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده و الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

وی همچنین تولید و رونمایی از آثار مستند و موسیقایی مرتبط با نیروی دریایی را اقدامی مؤثر در ثبت و بازنمایی این افتخارات ملی و انتقال آن به افکار عمومی و نسل جوان عنوان کرد.

