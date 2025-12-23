اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال پنج‌شنبه (۴ دی) با دیدار آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی آغاز می‌شود.

سازمان لیگ فوتبال اسامی محرومان این هفته را اعلام کرد که به شرح زیراست:

کریم جمالی، مدیر رسانه تراکتور دستور انضباطی

رستم آشورماتوف ۴ اخطاره استقلال

علی خوش ذات مربی کارت قرمز استقلال خوزستان

میثم تیموری،۴ اخطاره پیکان تهران

سید حامد طباطبایی مربی ۲ اخطاره، مجید حسین خسروی ۴ اخطاره چادرملو اردکان

محسن اسکینی مربی ۲ اخطاره خیبرخرم آباد

امید نورافکن ۴ اخطاره سپاهان اصفهان

ساسان جعفری کیا ۴ اخطاره فجرشهیدسپاسی

یحیی گل محمدی سرمربی کارت قرمز فولاد خوزستان

میلاد شیخ فخرالدینی ۴ اخطاره مس رفسنجان

برچسب ها: محرومان لیگ برتر فوتبال ، سازمان لیگ فوتبال
خبرهای مرتبط
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
کاپیتان پرسپولیس غایب بزرگ مرحله یک شانزدهم حذفی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
خداداد عزیزی جریمه شد
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
رسانه یونانی: طارمی خیال المپیاکوس را راحت کرد
چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی را بخرید؛ از ۵۰ تا ۷۵۰ دلار!
ساپینتو چپ و راست استقلال را کنار گذاشت
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
سهم سرخابی‌ها در جام ملت‌های آسیا/ لیگ یک با یک سهمیه
جواب استعلام استقلال از فیفا آمد
آخرین اخبار
اعلام اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال
رد شکایت تراکتور در استیناف؛ جریمه ۲ میلیاردی اسکوچیچ قطعی است
نادوی ایران از وادا «کارت سفید» گرفت
جواب استعلام استقلال از فیفا آمد
مشهد میزبان مسابقات فلوربال سه به سه قهرمانی کشور
سهم سرخابی‌ها در جام ملت‌های آسیا/ لیگ یک با یک سهمیه
خداداد عزیزی جریمه شد
چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی را بخرید؛ از ۵۰ تا ۷۵۰ دلار!
رسانه یونانی: طارمی خیال المپیاکوس را راحت کرد
حریف ایران در جام ملت‌های آفریقا پیروز شد
امیاری سرپرست دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری شد
ساپینتو چپ و راست استقلال را کنار گذاشت
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۳۰ بازیکن را به اردو فرا خواند
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات
تیم ملی زورخانه‌ای ایران قهرمان جام جهانی شد
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد
ترکیب تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر مشخص شد
قرارداد سرمربی طارمی در المپیاکوس تمدید شد
تالاخادزه ایران به اردو برگشت
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اعلام آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۵ فیفا؛ تداوم حضور ایران در رده بیستم