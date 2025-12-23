باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال پنجشنبه (۴ دی) با دیدار آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی آغاز میشود.
سازمان لیگ فوتبال اسامی محرومان این هفته را اعلام کرد که به شرح زیراست:
کریم جمالی، مدیر رسانه تراکتور دستور انضباطی
رستم آشورماتوف ۴ اخطاره استقلال
علی خوش ذات مربی کارت قرمز استقلال خوزستان
میثم تیموری،۴ اخطاره پیکان تهران
سید حامد طباطبایی مربی ۲ اخطاره، مجید حسین خسروی ۴ اخطاره چادرملو اردکان
محسن اسکینی مربی ۲ اخطاره خیبرخرم آباد
امید نورافکن ۴ اخطاره سپاهان اصفهان
ساسان جعفری کیا ۴ اخطاره فجرشهیدسپاسی
یحیی گل محمدی سرمربی کارت قرمز فولاد خوزستان
میلاد شیخ فخرالدینی ۴ اخطاره مس رفسنجان