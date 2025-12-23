فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از دستگیری خرده فروش مواد مخدر و کشف یک کیلو شیشه در بازرسی از منزل متهم در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان عباس آباد با اقدامات هوشمندانه پلیسی از فعالیت مجرمانه خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از بررسی‌های دقیق و شناسایی مخفیگاه متهم ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند طی عملیات ضربتی فرد مورد نظر را دستگیر کنند.

سرهنگ عزیزی با اشاره به کشف یک کیلو ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۱۳۰ گرم هروئین در بازرسی از مخفیگاه این خرده فروش، گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

برچسب ها: مواد مخدر ، سوداگران مرگ
خبرهای مرتبط
انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در مازندران /کشف ۷ و نیم کیلو مواد مخدر شیشه
رد رشوه ۱۱ میلیاردی توسط ماموران پلیس موادمخدر در مازندران
دستگیری عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در غرب مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محکومیت مسئول تعمیرگاه خودرو به اتهام تقلب
شناسنامه‌دار شدن ۲۱۲ هکتار از باغات سوادکوه شمالی
به صدا در آمدن زنگ راهدار در مدارس مازندران
هیچ فناوری جای معلم را نمی‌گیرد
امره ساری قهرمان مسابقات مینی فوتبال روستایی جام پرچم مازندران
الزام ثبت برنج در سامانه انبار‌ها؛ عدم ثبت به‌ عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود
بازداشت سارقان حرفه‌ای سیم برق در عملیات ضربتی پلیس بابلسر
درخشش شناگران دانشگاه علوم و فنون مازندران در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در نوشهر؛ جهاد کشاورزی با تغییر کاربری‌ها برخورد قاطع می‌کند
آخرین اخبار
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در نوشهر؛ جهاد کشاورزی با تغییر کاربری‌ها برخورد قاطع می‌کند
امره ساری قهرمان مسابقات مینی فوتبال روستایی جام پرچم مازندران
درخشش شناگران دانشگاه علوم و فنون مازندران در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور
محکومیت مسئول تعمیرگاه خودرو به اتهام تقلب
شناسنامه‌دار شدن ۲۱۲ هکتار از باغات سوادکوه شمالی
الزام ثبت برنج در سامانه انبار‌ها؛ عدم ثبت به‌ عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود
هیچ فناوری جای معلم را نمی‌گیرد
بازداشت سارقان حرفه‌ای سیم برق در عملیات ضربتی پلیس بابلسر
به صدا در آمدن زنگ راهدار در مدارس مازندران
هیچ مشکلی برای صدور ویزای تیم ملی در جام جهانی وجود ندارد
شناسایی و توقف عملیات ۴۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
پلیس راه مازندران از راز یک تصادف ساختگی در جاده هراز پرده برداشت
بازدید وزیر ورزش و جوانان از سالن ورزشی ۵ هزار نفری جویبار + فیلم