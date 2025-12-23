فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از دستگیری خرده فروش مواد مخدر و کشف یک کیلو شیشه در بازرسی از منزل متهم در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان عباس آباد با اقدامات هوشمندانه پلیسی از فعالیت مجرمانه خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از بررسی‌های دقیق و شناسایی مخفیگاه متهم ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند طی عملیات ضربتی فرد مورد نظر را دستگیر کنند.

سرهنگ عزیزی با اشاره به کشف یک کیلو ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۱۳۰ گرم هروئین در بازرسی از مخفیگاه این خرده فروش، گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.