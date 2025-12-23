رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای منتهی به شمال کشور از ظهر چهارشنبه سوم دی‌ماه تا صبح شنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای منتهی به شمال کشور از ظهر چهارشنبه سوم دی‌ماه تا صبح شنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

سردار احمد کرمی‌اسد با اعلام این خبر گفت: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور در مسیرهای پرتردد شمالی کشور اعمال می‌شود.

وی افزود: بر اساس این طرح، تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه سوم دی‌ماه تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ششم دی‌ماه در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است، البته تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری بلامانع خواهد بود.

محدودیت‌ها در محور کرج - چالوس

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های محور کرج-چالوس اظهار کرد: تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.

به گفته وی، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۳، ۴ و ۶ دی‌ماه) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت با تشخیص مأموران پلیس راه اعمال می‌شود.

کرمی‌اسد ادامه داد: روز جمعه پنجم دی‌ماه محدودیت قطعی تردد به این شرح اجرا خواهد شد؛ از ساعت ۱۲، تردد خودروها به مقصد چالوس در آزادراه تهران-شمال محدود می‌شود، از ساعت ۱۳ محور از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۵ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) در می‌آید. این طرح ساعت ۲۴ پایان می‌یابد و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه می‌شود.

وی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان اتمام زودتر طرح وجود دارد. تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله مجاز است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در ساعات اعلام‌شده از میدان امیرکبیر اجازه تردد نخواهند داشت.

محدودیت‌ها در محور هراز

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: تردد تمامی تریلی‌ها در محور هراز ممنوع است و همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۳، ۴ و ۵ دی‌ماه) در این محور ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

محور فشم

به گفته کرمی‌اسد، روز جمعه پنجم دی‌ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه از انتهای محور فشم (پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

