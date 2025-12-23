باشگاه خبرنگاران جوان- رمان «دوقلوها و غذای بهشتی» به قلم محسن محمدی و با تصویرسازی مهدیه جوزائی توسط نشر سرو منتشر شد.
این کتاب که برای رده سنی کودک تالیف شده است، قصه برادران دوقلو (هادی و جواد) را روایت میکند که در دهه ۶۰ به همراه داییشان برای اولینبار راهی مشهد میشوند و میخواهند برای پدرشان که در جبهه مجروح شده و در خانه دوران نقاهت را میگذراند، کمی از غذای حضرتی را به عنوان تبرک ببرند. همین تصمیم و تلاش، دو برادر را درگیر ماجراها و اتفاقات جالب و بعضاً خندهداری میکند که میتواند برای مخاطب کودک جذاب و خواندنی باشد.
محسن محمدی در مقام نویسنده کوشیده است تا در ورای روایت قصه این دو برادر و تلاشهای صادقانه و معصومانه برای بهبود حال پدر جانبازشان، علاوه بر خلق موقعیتهای طنز، کودکان را با مفاهیمی همچون فلسفه زیارت، توسل به ائمه اطهار و سیره امام رضا علیهالسلام آشنا کند.
در بخشی از رمان «دوقلوها و غذای بهشتی» میخوانیم: «خنکای سنگهای مرمر حرم، کفِ پای بچهها را قلقلک میداد. جواد و هادی با لذت دیوارها و سقف آینهکاری شدهی حرم را تماشا میکردند. دایی رضا برای خودش زیر لب زمزمه میکرد. بوی خوش حرم و حال خوب آدمها... همه مهربان بودند در این قطعهی بهشتی... نگاهها پر از محبت و زبانها همه خوش، و هر کسی در حال خود... هرچه به ضریح نزدیکتر میشدند جمعیت هم بیشتر میشد. هادی پرسید: پس امام رضا کجاست؟!»
«مرد من»، «تفنگ بادی»، «لحظه عبور» «شما یک... هستید» و «باران برکت» عنوان کتابهایی است که پیش از «دوقلوها و غذای بهشتی» توسط این نویسنده در حوزه ادبیات داستانی به رشته نگارش درآمده و روانه بازار کتاب شدهاند.
رمان «دوقلوها و غذای بهشتی» را نشر سرو (وابسته به موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) در شمارگان ۲۸۰ نسخه و به بهای ۱۴۰ هزار تومان منتشر کرده است.