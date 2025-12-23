دادستان تهران به شهرداری تهران ۱۵ روز مهلت داد تا مشخصات پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده شهر تهران را به تفکیک منطقه شهرداری اعلام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز رسانه قوه قضاییه - روز دوشنبه یکم دی ماه رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی گفت: بعضی ساختمان‌های مخروبه هستند که سالیان زیادی است مانده و مخروبه شده‌اند. بعضی از این املاک مخروبه چهره شهر را زشت کرده‌اند. حتی مشخص نیست این املاک متعلق به چه کسی است؛ برای اشخاص است یا دستگاه‌های حکومتی و دولتی. از شهرداری بخواهیم این ساختمان‌ها را شناسایی و با کمک هم در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، علی صالحی دادستان تهران به شهرداری تهران ۱۵ روز مهلت داد تا مشخصات ساختمان‌های رها شده در شهر تهران را همراه با مشخصات ملک و علت رهاسازی عملیات عمرانی را به تفکیک منطقه شهرداری به دادستانی تهران اعلام کند. 

