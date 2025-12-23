معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری قاتل یک پرونده قتل، پس از ۱۲ سال فرار، خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: عصر نوزدهیمن روز از شهریور ۱۳۹۲ از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره قتل در خیابان مقدس اردبیلی به کلانتری ۱۲۲ دربند اعلام شد و بلافاصله مأموران کلانتری به همراه تیم بررسی صحنه جرم از اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد عوامل یک کمپ ترک اعتیاد در منطقه کرج، برای انتقال فردی به هویت "ع" به نشانی فوق مراجعه کرده بودند که نامبرده در جریان درگیری با عوامل کمپ، به قصد فرار با وارد کردن ضربه‌ای به ناحیه پشت یکی از کارکنان کمپ به نام "ج" وی را مجروح و از محل متواری می‌شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: فرد مجروح به بیمارستان طالقانی منتقل شد، اما علی‌رغم تلاش‌های کادر درمان، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سرهنگ نثاری افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی پاتوق‌های احتمالی متهم، و بنا به دستور قضایی، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۲ پدر متهم، بازداشت شد که پس از تحقیقات مشخص گردید متهم از طریق مرز‌های غربی کشور به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج و به ترکیه متواری شده است. در نهایت پدر متهم به اتهام مساعدت در فراری دادن متهم، با قرار قبولی وثیقه آزاد شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در ادامه گفت: با اعلام موضوع به پلیس بین‌الملل (اینترپل) و پیگیری‌های مستمر، متهم فراری در سال جاری در شهر استانبول ترکیه شناسایی و دستگیر شد و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، از طریق مرز زمینی ماکو به کشور منتقل گردید.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کشور، در ۱۷ آذر امسال به پلیس آگاهی تهران بزرگ تحویل شد و در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل عمدی اقرار کرد. بنابر دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، متهم با قرار بازداشت موقت برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی می‌باشد.
 

