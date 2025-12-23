رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه بین دولت و مجلس حل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی اقدامات و تدابیر دولت در خصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالا‌ها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری برگزار شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پایان جلسه غیرعلنی مجلس گفت: حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام می‌شود و بدون همدلی نمی‌توان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان و روسای کمیسیون‌های تخصصی به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز پرداختند و مشخصا پنج موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهاده‌ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالا‌ها و حمایت از تولیدکنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 مجلس خود را در کنار دولت و کمک قوه مجریه می‌داند

تاکید نمایندگان و رئیس مجلس بر حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت بود و اینکه مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه می‌داند.

اعضای دولت نیز با اشاره به تشکیل کمیته ۵ نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم بیان داشتند که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷ بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی ها، اصلاح فرایند واردات کالا‌های اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانک‌ها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری و ... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.

مصوبه ۱۷ بندی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم

براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود. وزیر کار نیز برای مهیا بودن زیرساخت‌های لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد.

همچنین طبق گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص پیدا کرده، اما براساس گزارش‌هایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالا‌های اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: معیشت مردم ، محمدباقر قالیباف
خبرهای مرتبط
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
قالیباف در نطق پیش از دستور:
فرایند استیضاح با انجام نشدن اصلاحات ضروری و عدم ترمیم کابینه توسط دولت آغاز می‌شود
قالیباف: موفقیت در حکمرانی با توجه به نخبگان، مردم و اصول «فرهنگ پایه» محقق می‌شود
قالیباف: بر تحقق اهداف اولویت‌دار برنامه هفتم برای حل مشکلات مردم تمرکز شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۲۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۰۳ دی ۱۴۰۴
قالیباف بدا به حال تو و امثال تو به فکر عذاب قبرت باش که نفرین میلیونها ایرانی پشت سرتان هست.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۰۳ دی ۱۴۰۴
خوب تعامل کنید نکنه برای تعامل هم بودجه میخواهید یا اینکه اگر تعامل کنید نانتان آجر میشود
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۲۳:۴۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
بوی گند گرانی کالا و خدمات و ارزاق عمومی و بهداشت و درمان و غیره همه جا را فراگرفته روح و روان ملت داغون شده دیگر چه تعاملی خسته کردید مردم را،،،،
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
چهل و پنج ساله هستید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۰۲ دی ۱۴۰۴
یک قران بده آش بخ همین خیال باش،۴۵ساله این حرفها رو می زنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
اقای دکتر قالیباف ازاین حرفا زیاد می‌زنند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
مردم فراموش کردین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
چند سال است که این حرف را می زنید؟!!!! آیا مشکلات حل شده یا لاینحل؟!!!!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
مشگلات مردم فقط با رفتن و استعفای تک تک مسئولان حل می‌شود چون عامل اصلی مشکلات خود شمایید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۵۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
باسلام و درود خدمت شما طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۱۹:۴۴ ۰۲ دی ۱۴۰۴
زمانی که قیمت کالا و خدمات و ارزاق عمومی چندین بار افزایش پیدا کرده چگونه می خواهید مشکلات مردم را کاهش دهید. جای بسی تاسف ونگرانی شدید است
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۰۲ دی ۱۴۰۴
کاملا مشخص هست این قدر زحمت نکشید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
شعارهای توخالی و تکراری
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
قربون ادم چیز فهم حلش کن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۹:۰۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
آقای قالیباف مشکلات ملت با صداقت حل میشه که شما ندارید،همین یه ماه پیش گفتید کاری میکنم که کسانی که کالا برگ می‌گیرند با قیمت‌های قبلی اجناس رو بهشون بدیم،ولی دقیقآ عکس شد ،اجناس دو سه برابر شد با همون یارانه بی ارزش،به مقدسات قسم که خود مسئولین با عمل نکردن به وعده هاشون تیشه به ریشه این مملکت میزنند.
۰
۳
پاسخ دادن
۱۲۳
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
زن می تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
آخرین اخبار
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قائم‌پناه: اصلاح وزارتخانه به معنای تعویض وزرا نیست
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
زن می تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد
میدان بازی برای مدیریت بحران طراحی نشده است
پزشکیان در صحن مجلس حضور یافت
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
قالیباف: مشکلات مردم با تعامل دولت و مجلس حل می‌شود
عارف: وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی نه دخالت بلکه یک ضرورت است
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳