رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۸۰ دستگاه لوازم خانگی قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار کارآگاه مهدی افشاری توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جنوب تهران شدند.
این مقام انتظامی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در کهریزک تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع مینماید.
سردار افشاری افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص گردید محل انبار کالاهای بازرگانی بوده که کالاها در سامانهها ثبت نگردیده و مشاهده مینمایند مقادیر انبوهی لوازم خانگی در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته میباشد و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی میباشد.
وی تصریح کرد: کالاها مکشوفه شامل ۱۸۰ دستگاه لوازم خانگی بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.
این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعلام کردهاند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.