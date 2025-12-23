رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۸۰ دستگاه لوازم خانگی قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار کارآگاه مهدی افشاری توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جنوب تهران شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در کهریزک تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌نماید.

سردار افشاری افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را  بازرسی که مشخص گردید محل انبار کالا‌های بازرگانی بوده که کالا‌ها در سامانه‌ها ثبت نگردیده و مشاهده می‌نمایند مقادیر انبوهی لوازم خانگی در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته می‌باشد و مطابقتی با کالا‌های مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی می‌باشد.

وی تصریح کرد: کالا‌ها مکشوفه شامل ۱۸۰ دستگاه لوازم خانگی بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

برچسب ها: قاچاق کلا ، قاچاق لوازم خانگی
خبرهای مرتبط
از دستگیری سارق معروف به محسن مالزی تا توقیف کالاهای قاچاق در فارس
حکم پرونده قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی بوش قطعی شد
حکم پرونده قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی بوش قطعی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توقف موقت حرکت قطار‌های خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
افزایش قیمت برنج؛ نتیجه آزادسازی و حذف ارز ترجیحی
آخرین مراحل بررسی قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت
محدودیت تردد در محور چالوس تا ساعت ۱۹/ ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند
هوای تهران در مرز قرمز
جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
ترافیک در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران/ تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
آخرین اخبار
ایستادگی در برابر تخلفات؛ جان شهروندان اولویت مدیریت شهری
کشف ۸۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۲ سال با همکاری اینترپل
سازمان بازرسی خواستار پایان تصدی بازنشستگان در شرکت‌های صندوق بازنشستگی نفت شد
مهلت ۱۵ روزه دادستانی به شهرداری برای اعلام مشخصات ساختمان‌های نیمه کاره
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های منتهی به شمال کشور از ۳ تا ۶ دی
قاعده انتخاب شهردار بوی سیاسی می‌دهد
بیش از ۳۲۰ هزار وانت‌بار متخلف در پاییز ۱۴۰۴ در تهران اعمال قانون شدند
تحویل مسکن به آتش‌نشانان تهران درسال۱۴۰۶
رونمایی از رویداد برگزاری مزایده‌های الکترونیک قوه قضاییه در سامانه ستاد
دستمزد ۲ میلیارد تومانی زن رمال برای قتل شوهر
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت با ورود اتوبوس‌های دو کابین
محسنی‌اژه‌ای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمی‌کند
چمران: افزایش خودسرانه کرایه تاکسی تخلف است
آغاز حفاری مکانیزه خط ۸ مترو در جنوب غرب تهران طی روز‌های آتی
جزئیات احراز استطاعت جسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵
هوای تهران در مرز قرمز
افزایش قیمت برنج؛ نتیجه آزادسازی و حذف ارز ترجیحی
توقف موقت حرکت قطار‌های خط دو مترو تهران در پی ورود غیرمجاز به حریم ریلی
آخرین مراحل بررسی قانون تبدیل وضعیت ایثارگری در کمیسیون‌های دولت
محدودیت تردد در محور چالوس تا ساعت ۱۹/ ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران
ترافیک در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران/ تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی تضمین‌کننده سلامت، سرعت و امنیت انتخابات شوراها است
مدارس ابتدایی تهران فردا غیرحضوری شد/ اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل
۱۲۷ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته در کشور به وقوع پیوست
درخواست اعاده دادرسی محکومین پرونده چای دبش رد شد
پناه گرم شبانه در منطقه ۱۴
برگزاری جشن ازدواج ۲۰۰ دانشجو