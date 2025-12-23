مدیرکل فرودگاه‌های استان گلستان گفت: با هدف ارتقای خدمات حمل‌ونقل هوایی و تسهیل جابجایی مسافران، پرواز‌های مسیر تهران گرگان از فرودگاه شهدای گرگان افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان، علی متانت گفت: پرواز تهران گرگان تهران از تاریخ ۰۷ دی توسط شرکت هواپیمایی آتا در روز‌های یکشنبه و جمعه هر هفته برقرار خواهد شد.

وی گفت: هم‌اکنون از فرودگاه شهدای گرگان پرواز‌هایی به مقاصد تهران، مشهد، زاهدان، عسلویه، شیراز، چابهار، آکتائو (قزاقستان) و جده توسط شرکت‌های هواپیمایی آسمان، رایمون، آساجت، کارون، قشم ایر، ایران‌ایر، پارس‌ایر و پویا انجام می‌شود.

تهران گرگان تهران در روز‌های یکشنبه و جمعه توسط شرکت هواپیمایی آتا انجام میگردد.

روز‌های یکشنبه

تهران گرگان: ۱۸:۰۰

گرگان تهران: ۱۹:۵۰

روز‌های جمعه

تهران گرگان: ۱۸:۰۰

گرگان تهران: ۱۹:۵۰

 

منبع: فرودگاه های گلستان

 

