باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، روز سهشنبه در جمع اعضای تشکل های زیست محیطی استان یزد افزود: نکته دوم این است که آنچه در سطح کشور و استانهای مختلف در حوزه محیط زیست شاهد آن هستیم، حاصل سالها بیتوجهی و غفلت است، مسائل متکثر و عمیق در حوزه محیط زیست ایجاد شده و این مشکلات حتی شهرهای بزرگ و استان یزد را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی اظهار کرد: محدودیت منابع آب، بارگذاریهای نامناسب، تهدیدهای تنوع زیستی و خطراتی که برای زیستگاهها ایجاد شده، همه نشان میدهد که نیازمند تغییر نگاه در حوزه محیط زیست هستیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: حتما این تغییر نگاه باید منجر به تغییر سیاستها شود، خوشبختانه در دولت چهاردهم، این مسائل و مشکلاتی که انباشته شدهاند، اجتنابناپذیر شدهاند و ضرورت دارد که در موضوع توسعه، به توسعه پایدار توجه کنیم؛ توسعهای که محیط زیست در آن اصل باشد.
وی اضافه کرد: در بخشهای مختلف با تأکید رئیس جمهور ، ابتدا باید نگاه خود را از اقتصاد مبتنی بر بهرهکشی از منابع طبیعی اصلاح کنیم و بازنگری از ظرفیتهایی که داریم صورت گیرد.
وی با تاکید بر ظرفیت خوب استان یزد در حوزه انرژی خورشیدی، یادآور شد: تدوین سند بالادستی استان تحت عنوان «یزد پایدار»، که بخشی از آن به تابآوری محیطی اختصاص یافته، نشاندهنده این نگاه است که حتما در بطن توسعه باید مسائل محیط زیستی مدنظر قرار گیرد.
انصاری تصریح کرد : این نگاه نشان میدهد که ظرفیت محیط زیستی استان دیگر امکان بارگذاری بیشتر را ندارد؛ بهویژه در شرایطی که صنعت بخواهد آلاینده یا آببر باشد؛ محدودیتها و ممنوعیتهایی که در این سند قید شده میتواند از افزایش مشکلات محیط زیستی استان یزد جلوگیری کند.
وی گفت : سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان یکی از مهمترین سازمانها، با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و مسئولیت همگانی در حفاظت از محیط زیست، توانسته است حضور و مشارکت مردم و آحاد جامعه را به خوبی جذب کند.
انصاری ادامه داد : سازمان حفاظت محیط زیست بر این باور است که کنشگری و مطالبهگری فعالان محیط زیست و فعالیت هرچه بیشتر تشکلهای مردمنهاد با نگاه علمی و فنی کارشناسان محیط زیست میتواند کمک کند تا مسائل و مشکلات عدیده موجود با سهولت بیشتری پیش برود.
معاون رییس جمهور گفت : نگاه سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر این است که ظرفیت تشکلهای مردمنهاد را به عنوان فرصتی ارزشمند ببیند و علاقه مند به استفاده از این ظرفیت باشد؛ همچنین استان یزد با توجه به تجربیات پدران ما که شهرهایی تابآور، اکولوژیک و سازگار با اقلیم ساختند، مثال خوبی برای بهرهبرداری پایدار از منابع است.
وی ادامه داد :ساختمانهای سبز و عناصری مانند بادگیرها نشان میدهد که یزدیها در استفاده از قنات و منابع طبیعی پیشرو بودهاند اما در طول دهههای گذشته این آموزهها فراموش شده و مشکلات متعدد و عمیقی ایجاد شده است که راهکارهای فوری و سطحی پاسخگوی آن نیست.
انصاری گفت : اگرچه مشکلات پیچیده هستند، راهکارهای منطقی و پایدار وجود دارد و عزم دولت چهاردهم هم بر اصلاح مسیر بهرهکشی اشتباه از منابع طبیعی و تغییر گفتمان و رویه تأکید دارد.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه محیط زیست، مخالف توسعه نیست بلکه اعتقاد دارد توسعه باید پایدار و منطبق با منابع و ظرفیتها باشد، گفت: همکاری با آموزش و پرورش برای تغییر سبک زندگی و رفتار، از سنین پایه بسیار مهم است؛ در زمستان سال گذشته، تفاهمنامهای برای اجرای طرح «محیطیار» امضا شد که در سطح استان و شهرستانها میتواند به آموزش عملی فرزندان ما کمک کند.