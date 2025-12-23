سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مورد انتشار لیست ورودی و خروجی سرخپوشان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود اوسمار از عملکرد چند بازیکن پرسپولیس رضایت ندارد و قصد دارد خانه تکانی اساسی در سرخپوشان انجام بدهد و بازیکنانی همانند سرژاوریه، مجتبی فخریان، محمد حسین صادقی، یاسین سلمانی و یعقوب براجعه در لیست مازاد پرسپولیس قرار گرفته اند، اما این موضوع تکذیب شد.

علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر روی بازی آخر نیم فصل اول هست و فعلا لیست ورودی و خروجی نداریم. اوسمار قرار است بازیکنان مدنظر خود را به باشگاه بدهد تا مدیریت برای جذبشان اقدام کند.

بازگشا درباره اینکه پرسپولیس در چه پست هایی قرار است بازیکن بگیرد، گفت: فعلا اوسمار به باشگاه اعلام نکرده که در چه پست هایی بازیکن می خواهد تا اطلاع رسانی کنیم.