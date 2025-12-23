سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مورد انتشار لیست ورودی و خروجی سرخپوشان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود اوسمار از عملکرد چند بازیکن پرسپولیس رضایت ندارد و قصد دارد خانه تکانی اساسی در سرخپوشان انجام بدهد و بازیکنانی همانند سرژاوریه، مجتبی فخریان، محمد حسین صادقی، یاسین سلمانی و یعقوب براجعه در لیست مازاد پرسپولیس قرار گرفته اند، اما این موضوع تکذیب شد. 

علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر روی بازی آخر نیم فصل اول هست و  فعلا لیست ورودی و خروجی نداریم. اوسمار قرار است بازیکنان مدنظر خود را به باشگاه بدهد تا مدیریت برای جذبشان اقدام کند. 

بازگشا درباره اینکه پرسپولیس در چه پست هایی قرار است بازیکن بگیرد، گفت: فعلا اوسمار به باشگاه اعلام نکرده که در چه پست هایی بازیکن می خواهد تا اطلاع رسانی کنیم. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
مهاجم جنجالی پرسپولیس سر از آمریکا در آورد
شافعی:
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
خلیلی:
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
خداداد عزیزی جریمه شد
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
رسانه یونانی: طارمی خیال المپیاکوس را راحت کرد
چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی را بخرید؛ از ۵۰ تا ۷۵۰ دلار!
ساپینتو چپ و راست استقلال را کنار گذاشت
جواب استعلام استقلال از فیفا آمد
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
سهم سرخابی‌ها در جام ملت‌های آسیا/ لیگ یک با یک سهمیه
رد شکایت تراکتور در استیناف؛ جریمه ۲ میلیاردی اسکوچیچ قطعی است
آخرین اخبار
عربستان میزبان دور نهایی لیگ نخبگان شد
رشیدی: استقلال برای صعود محکوم به پیروزی برابر المحرق است
واکنش باشگاه پرسپولیس به لیست ورودی و خروجی سرخپوشان
شمس آذر میزبان تراکتور در جام حذفی شد
اعلام اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال
رد شکایت تراکتور در استیناف؛ جریمه ۲ میلیاردی اسکوچیچ قطعی است
نادوی ایران از وادا «کارت سفید» گرفت
جواب استعلام استقلال از فیفا آمد
مشهد میزبان مسابقات فلوربال سه به سه قهرمانی کشور
سهم سرخابی‌ها در جام ملت‌های آسیا/ لیگ یک با یک سهمیه
خداداد عزیزی جریمه شد
چمن لمس‌شده توسط لیونل مسی را بخرید؛ از ۵۰ تا ۷۵۰ دلار!
رسانه یونانی: طارمی خیال المپیاکوس را راحت کرد
حریف ایران در جام ملت‌های آفریقا پیروز شد
امیاری سرپرست دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری شد
ساپینتو چپ و راست استقلال را کنار گذاشت
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۳۰ بازیکن را به اردو فرا خواند
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات
تیم ملی زورخانه‌ای ایران قهرمان جام جهانی شد
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد
ترکیب تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر مشخص شد