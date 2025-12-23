کارشناس فوتبال در رابطه با عملکرد تیم فوتبال استقلال تهران در فصل جاری صحبت‌هایی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - منصور رشیدی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شرایط آبی‌پوشان و دیدار حساس این تیم مقابل المحرق بحرین در رقابت‌های آسیایی، اظهار کرد: استقلال در این فصل نتوانسته در آسیا عملکرد قابل قبولی داشته باشد و حالا شرایط به گونه‌ای شده که برای صعود، حتماً باید برابر المحرق بحرین به پیروزی برسد. این مسابقه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که استقلال راهی جز برد ندارد و هر نتیجه دیگری به معنای حذف خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت کلی استقلال در سال‌های اخیر گفت: اگر بخواهیم شرایط استقلال را در دو سال گذشته بررسی کنیم، باید بگویم تیم در وضعیت ایده‌آلی قرار نداشته است. استقلال به‌ویژه در خط دفاعی با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و این مسئله کاملاً مشخص است. البته امسال در خط هافبک شرایط تا حدودی بهتر شده و بازیکنانی اضافه شده‌اند که کمک کرده‌اند، اما همچنان نمی‌توان گفت استقلال به شرایط مطلوب رسیده است.

رشیدی با تأکید بر ضعف خط حمله استقلال افزود: استقلال در خط حمله همچنان نواقص زیادی دارد. این تیم دیگر مهاجمانی مثل مهدی قایدی یا شیخ دیاباته را ندارد که سه یا چهار سال قبل نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج تیم داشتند. به نظر من استقلال باید در این بخش تقویت می‌شد. البته نسبت به ابتدای فصل، شرایط کمی بهتر شده، اما هنوز فاصله زیادی با استقلال ایده‌آل وجود دارد.

این پیشکسوت استقلال در ادامه درباره وضعیت خط دفاعی آبی‌پوشان گفت: در حال حاضر استقلال در خط دفاعی هم با مشکلاتی مواجه است و شنیده می‌شود چند بازیکن مصدوم هستند. همین مسائل باعث شده شرایط تیم نسبت به برخی بازی‌های گذشته سخت‌تر شود. بعد از هفته چهارم، استقلال یکی دو برد خوب به دست آورد و همین موضوع باعث شد هواداران امیدوار شوند و تصور کنند تیم به شرایط عالی رسیده، اما متأسفانه پس از آن، استقلال نتوانست امتیازاتی را که باید کسب کند و دوباره با افت مواجه شد.

رشیدی همچنین درباره حواشی اخیر استقلال و کنار گذاشته شدن رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی از تمرینات تصریح کرد: در هر تیمی نظم حرف اول را می‌زند. فرقی نمی‌کند بازیکن چه کسی باشد؛ حتی اگر ستاره تیم هم باشد، باید قوانین و چارچوب‌ها را رعایت کند. اگر بازیکنی بی‌انضباطی کند، باید از تیم کنار گذاشته شود، چون تنها در سایه نظم و انضباط است که یک تیم می‌تواند موفق شود. همه بازیکنان باید همدل باشند و به‌عنوان یک مجموعه واحد عمل کنند.

وی با تأکید بر نقش اتحاد در موفقیت تیم‌ها خاطرنشان کرد: استقلال زمانی به موفقیت رسیده که بازیکنانش یکدل و متحد بوده‌اند. این موضوع فقط مختص استقلال نیست. اگر به تاریخ فوتبال ایران نگاه کنید، قبل از انقلاب و از حدود سال ۵۰ تا آن زمان، تیم ملی ایران هفت قهرمانی در آسیا به دست آورد. در آن دوران بحث رنگ و باشگاه مطرح نبود؛ نه قرمز، نه آبی و نه هیچ رنگ دیگری. همه متحد بودند و همین اتحاد عامل اصلی موفقیت شد.

رشیدی در پایان گفت: اگر نظم و همدلی در یک تیم وجود نداشته باشد، قطعاً موفقیتی هم به دست نمی‌آید. تیمی که انسجام نداشته باشد و هر بازیکن راه خودش را برود، نمی‌تواند به نتیجه برسد. نظم باید در اولویت قرار داشته باشد تا استقلال بتواند دوباره به روز‌های خوب خود بازگردد.

