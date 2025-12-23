باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - جوینده رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: همزمان با تشکیل ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در سال ۱۳۸۳، استان ما به عنوان یکی از اولین استان‌ها به این مجموعه مهم و تأثیرگذار پیوست. از همان زمان، مردم محبت و عنایت خود را اثبات نموده و تاکنون در بسیاری از زمینه‌های فعالیت ستاد، پیشتاز بوده‌اند و شاهد افزایش سالانه نذورات بوده‌ایم.

او افزود: به عنوان مثال پارسال سهم اعلام‌شده به ازای هر نفر ۱۲،۵۰۰ تومان بود که با ضرب در جمعیت استان، مبلغی برای پروژه‌های عتبات عالیات محاسبه می‌شد؛ اما مردم این مبلغ را به ۳۰ هزار تومان رساندند که بیش از دو برابر عدد اعلامی است. مبلغ حاصل از این مشارکت‌های نقدی نزدیک به ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

جوینده بیان کرد: مبلغ مذکور جدا از کمک‌های مردمی در راهپیمایی اربعین است که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. امسال نیز با گذشت ۹ ماه، عدد اعلامی برای هر نفر تکمیل شده و پیش‌بینی می‌شود که عدد نهایی بسیار قابل توجه و شگفت‌انگیز باشد، به‌طوری که تاکنون از ۱۸ میلیارد تومان عبور کرده و به ۲۰ میلیارد تومان رسیده‌ایم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از فعالیت‌های اجرایی، خرید کاشی است که مردم می‌توانند با مشارکت در آن، نامشان را پشت کاشی نوشته شده و در صحن عقیله بنی‌هاشم در کربلای معلی نصب گردد. این امر نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با اماکن متبرکه است. صحن امام محمد باقر در کاظمین یکی از پروژه‌های خاص ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات محسوب می‌شود که مدیریت آن بر عهده استان خراسان جنوبی است و این استان به همراه شش استان دیگر در پیگیری امور آن نقش محوری دارد. محبت مردم خراسان جنوبی به این امر در سطح کشور زبانزد است.

او عنوان کرد: طرح فرش‌بافی به عنوان یک صدقه جاریه دائمی در دستور کار قرار دارد که مورد استقبال سایر استان‌ها قرار گرفته و از آن الگوبرداری شده است. در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ کارگاه توسط بانوان مؤمن و عفیف استان مدیریت می‌شود که سالانه بیش از سه هزار متر مربع فرش بافته می‌شود. این طرح یک کار کاملاً مردمی است؛ ستاد تنها در تأمین مصالح اولیه نقش دارد، اما تأمین مکان، دار قالی، تجهیزات و سایر ملزومات به طور کامل توسط خود مردم و بدون تحمیل بار مالی بر ستاد صورت می‌گیرد.

جوینده تصریح کرد: در تاریخ ۲۶ آذر ماه، شاهد افتتاح صحن و شبستان حضرت فاطمه زهرا (س) در حرم علوی بودیم که اینجانب به نیابت از مردم استان در مراسم حضور یافتم. پس از مقاوم‌سازی حرم‌ها، ستاد توسعه را در نجف آغاز کرد و پروژه صحن صدیقه طاهره (س) در زمینی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع (طول ۴۰۰ متر و عرض ۱۵۰ متر) کلید خورد که این زمین توسط دولت عراق آزاد و در اختیار ستاد قرار گرفت.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی اظهار کرد: برنامه‌ریزی این سازه عظیم که دارای ۲۲۰ هزار متر مربع زیربنا است از سال ۹۰ آغاز شد و با استقرار معماران ایرانی در نجف، بر اساس معماری بومی طراحی شد. این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شد و به تعبیر تولیت آستان مقدس، یکی از حجّت‌انگیزترین پروژه‌ها بوده است. تمامی مصالح ساختمانی (سیم و کابل، میلگرد، سیمان و...) از ایران خریداری شده و تنها ماسه از عراق تأمین شد. بیش از ۱۵۰۰ نفر نیروی متخصص در سه شیفت کار کرده و تمامی طراحی‌ها نیز توسط مهندسین ایرانی صورت پذیرفته است.

او گفت: از کل ۲۱۷ هزار متر مربع سنگ به‌کاررفته در صحن فاطمه زهرا (س)، ۱۰۰ هزار متر مربع توسط مردم خراسان جنوبی تأمین شده است.

جوینده افزود: در زمینه نیز کشاورزی، طرح برکت با مشارکت مردمی در اهدای خرمن محصولات اجرا شده و وقف باغ پسته ۴ هکتاری در فردوس نمونه‌ای از مشارکت‌ها است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین، شماره حساب ۷۲۷۲۰۵۶ جهت مشارکت مردم

و یا مشارکت ۲۰۰ هزار تومانی در خرید کاشی حرم اعلام می‌شود؛ تاکنون نزدیک به ۲۵ هزار نفر در این زمینه در خراسان جنوبی مشارکت کرده‌اند. در کنار اینها، بازسازی مسجد صفویه در حرم امام جوادین (ع) توسط خراسان جنوبی انجام شده است.