باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار "علیرضا دلیری" گفت : در پی وقوع یک فقره گروگانگیری در شهرستان زاهدان به قصد اخاذی و درخواست مبلغ ۲۰۰هزار دلار از خانواده ایشان، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود : کارآگاهان پلیس آگاهی انتظامی استان با اقدامات تخصصی و شگرد‌های خاص پلیسی موفق شدند عامل اصلی گروگانگیری را شناسائی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیری نمایند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اعلام آزادسازی فرد گروگان توسط پلیس و بازگشت ایشان به آغوش خانواده از شهروندان درخواست نمود. 

در صورت بروز هرگونه حادثه و موارد مشابه مراتب را با سامانه فوریت‌های ۱۱۰ سریعأ به پلیس اطلاع دهند.

فراجا

برچسب ها: گروگانگیری ، فراجا
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان گروگانگیری در ایرانشهر
دستگیری آدم ربا و رهایی کودک ۱۱ ساله در کنارک
ناکامی آدم‌ربایان در ایرانشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکذیب حمله تروریستی به دادگستری زاهدان
بندر چابهار؛ بزرگترین بندر اقیانوسی ایران و محور راهبردی تجارت کشور در خارج از خلیج فارس
خولک بافی یک قدم تا فراموشی /تازیانه  خشکسالی بر تن خولک بافی
آغاز بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در چابهار سیستان و بلوچستان
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۷۰ مگاواتی شمس‌آباد سراوان
آزادی گروگان در زاهدان توسط پلیس آگاهی استان
آخرین اخبار
آزادی گروگان در زاهدان توسط پلیس آگاهی استان
آغاز بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در چابهار سیستان و بلوچستان
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۷۰ مگاواتی شمس‌آباد سراوان
خولک بافی یک قدم تا فراموشی /تازیانه  خشکسالی بر تن خولک بافی
تکذیب حمله تروریستی به دادگستری زاهدان
بندر چابهار؛ بزرگترین بندر اقیانوسی ایران و محور راهبردی تجارت کشور در خارج از خلیج فارس
توزیع بنزین با کارت سوخت اضطراری در ۴۶ جایگاه منطقه زاهدان / سهمیه ۳۰ لیتری برای خودرو‌های فاقد کارت و مسافران