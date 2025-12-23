آزادی گروگان در زاهدان توسط پلیس آگاهی استان

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار "علیرضا دلیری" گفت : در پی وقوع یک فقره گروگانگیری در شهرستان زاهدان به قصد اخاذی و درخواست مبلغ ۲۰۰هزار دلار از خانواده ایشان، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود : کارآگاهان پلیس آگاهی انتظامی استان با اقدامات تخصصی و شگرد‌های خاص پلیسی موفق شدند عامل اصلی گروگانگیری را شناسائی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیری نمایند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اعلام آزادسازی فرد گروگان توسط پلیس و بازگشت ایشان به آغوش خانواده از شهروندان درخواست نمود.

در صورت بروز هرگونه حادثه و موارد مشابه مراتب را با سامانه فوریت‌های ۱۱۰ سریعأ به پلیس اطلاع دهند.

فراجا