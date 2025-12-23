باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) مجلس شورای اسلامی در نوبت بعدازظهر آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران (به نمایندگی از شورای همکاری دولت و دانشگاه) درخصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش‌کشاورزی (چالش‌ها، الزامات و برنامه‌ها)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور توسط جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در دستور روز جاری قرار دارد.