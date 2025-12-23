باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ما به سمت داروهای نوین در درمان معتادان مانند «بوپرونورفین تزریقی آهستهرهش» و «نالتروکسان تزریقی آهستهرهش» پیش میرویم و در این مسیر دستاوردهای خوبی خواهیم داشت.
سومین روز از کارگاه مشترک ستاد مبارزه با موادمخدر و فدراسیون روسیه در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر در حال برگزاری است.
سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در این کارگاه که درباره «آموزش درخصوص بازتوانی و ادغام مجدد اجتماعی با تمرکز ویژه بر زنان مصرفکننده مواد» برگزار شد، ضمن خیر مقدم به هیأت روسی، اظهار کرد: بخش درمان در مسئله اعتیاد از اهمیت ویژهای برخوردار است، درمان به تنهایی نمیتواند موفق باشد مگر عللهای بروز اعتیاد نیز شناسایی شده و برطرف شوند.
وی تصریح کرد: درمان، فقط منوط به درمان دارویی نیست لذا بررسی علل به وجود آمدن اعتیاد مانند اختلالات رفتاری، روانی و اجتماعی که منجر به بروز اعتیاد شده باید مورد توجه قرار گیرد. پس از اتمام درمان دارویی نیز بیمار نباید به حال خود رها شود لذا توانمندکردن فرد، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش مهارتهای خانوادگی و ارتباط با جامعه میتواند نقش بسیار مهمی در تداوم درمان فرد داشته باشد.
عباسی افزود: من درمان را به سه قسمت شامل عللهای بروز، درمان در زمان ابتلا به اعتیاد و بعد از آن تقسیم کردهام و تبادل علمی در این سه بعد بین کشورهای همسایه و صاحبنظران میتواند نقش ویژهای در بهبود و درمان معتادان داشته باشد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران سه موضوع مذکور در محور درمان مورد توجه قرار گرفته است، به علل اعتیاد از جمله مشکلات خانوادگی فقر اقتصادی و … پرداخت و گفت: در سطح جامعه از ابتدا یعنی محیط مدرسه، محیط خانواده و محیط کار عللهای بروز اعتیاد بررسی شده و راهحل برای آنها پیدا میکنیم این قسمت شامل اقدامات روانشناسی و روانرفتاری و اجتماعیمداراست و اگر این قسمت تحت پروتکلهای صحیح قرار گیرد قطعاً میتواند در پیشگیری از اعتیاد جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از این مرحله به هر دلیل که فرد به سمت مصرف مواد مخدر سوق پیدا کرد، در مسیر درمان قرار میگیرد؛ این قسمت نیز شامل درمان دارویی و غیردارویی است لذا معتادان در کشورمان را به چند دسته تقسیم کردهایم؛ افرادی که به هر دلیل معتاد شدند و تمایل ارادی به درمان دارند، به مراکز ترک اعتیاد در سراسر کشور مراجعه میکنند.
عباسی بیان کرد: در مراکز مذکور پزشک، پرستار و روانشناس از ابعاد مختلف معتاد را تحت درمان قرار میدهند؛ به تشخیص پزشک سه نوع دارو به این دسته از بیماران تجویز و داده میشود که شامل «بوپرونورفین»، «متادون» و «اپیوم» است.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: دسته دوم بیماران شامل معتادان متجاهر و کارتنخواب هستند که روش درمانی این دسته از بیماران وسیعتر و متفاوتتر است، این دسته از بیماران در مراکز خاص با شرایط مناسب زندگی نگهداری میشوند، در بحث درمان نیز پس از سمزدایی تحت درمان دارویی و غیردارویی قرار میگیرند همچنین انواع مهارتها به این افراد ارائه میشود و اگر دچار دیگر بیماریها مانند هپاتیت و ایدز باشند نیز تحت درمان قرار میگیرند.
وی گفت: بعد از ترخیص و بهبودی این افراد تدابیری برای ادامه روند درمان داریم، برای این دسته از بیماران طرح بسیار ارزشمند تحت عنوان مراکز امید و زندگی طراحی شده است و اگر بیمار فاقد منزل و اسکان باشد برای وی مسکن درنظر گرفته شده تا وی احساس ارزشمندی پیدا کرده و مانند یک شهروند در آنجا زندگی کند یعنی در جامعه رها نشده تا مجدد در چرخه اعتیاد قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: ما به سمت داروهای نوین در درمان معتادان مانند «بوپرونورفین تزریقی آهستهرهش» و «نالتروکسان تزریقی آهستهرهش» پیش میرویم و در این مسیر دستاوردهای خوبی خواهیم داشت؛ این دارو به بیمار تزریق میشود و مدت اثر آن نیز یک و سه ماهه است، عدم تمایل مصرف موادمخدر از مزیتهای این دارو است. این مواد به آرامی در بدن فرد آزاد شده و رفتارهای وی مانند ادراک را کنترل و از رفتارهای پرخطر جلوگیری خواهد کرد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در بحث درمان از جمله کاهش آسیب و کاهش مرگ و میر ناشی از «اوردوز»، رفتاردرمانی و خانواده درمانی، در پایان ابراز امیدواری کرد تا شاهد تبادل علمی بیشتری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه باشیم و دو کشور از تجارب ارزشمند یکدیگر بهرهمند شوند.