شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مشکلات تردد دانش آموزان به دلیل آسفالت نامناسب بلوار یاوران شرقی ابتدای خیابان توحیدی راد شهرستان شیراز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در بلوار یاوران شرقی ابتدای خیابان توحیدی راد در شهرستان شیراز استان فارس به دلیل جاده خاکی دانش آموزان دبستان امید و اندیشه با مشکلات تردد رو‌به‌رو هستند و با هر بار بارندگی این مسیر گل آلود می‌شود و مسیر همواری برای آنها وجود ندارد. هم اکنون که در فصل بارندگی باران و برف قرار داریم؛ این مشکلات دوچندان شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

