خورسندیان گفت: تاکنون برای ساخت ۳۹۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور قراردادی به مبلغ ۱۸۵ همت منعقد شده که ۱۴۰ همت این اعتبار تخصیص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل بانک مسکن کشور اعلام کرد: تاکنون برای ساخت ۳۹۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور قراردادی به مبلغ ۱۸۵ همت منعقد شده که ۱۴۰ همت این اعتبار تخصیص یافته است.

علی خورسندیان روز سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن در شهرک ناز شهرستان فردیس استان البرز افزود: در مجموع تاکنون ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور تکمیل و به مردم واگذار شده است .پ

وی اظهار کرد:خوشبختانه عملکرد بسیار خوبی در کل نهضت ملی مسکن در کشور داشته‌ایم ؛بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی و بازوی اجرایی دولت در ساخت و ساز مسکن عملکرد خیلی خوبی در کل طرح نهضت ملی مسکن در کشور داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن کشور تاکید کرد: تاکنون بخش زیادی از تعهدات ملی بانک مسکن در زمینه طرح نهضت ملی مسکن محقق شده است و مابقی نیز به مرور انجام می‌د هیم .

خورسندیان گفت : در استان البرز برای ساخت هفت هزار واحد مسکونی قرارداد مال منعقد شده که تاکنون بخشی از آن تامین اعتبار شده است.

وی بیان کرد: تا پایان امسال ۱۲۰ واحد مسکونی نهضت ملی در البرز به مردم واگذار می شود. واحدهایی که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند مابه التفاوت آنها پرداخت خواهد شد تا در اسرع وقت تکمیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: در بحث جوانی جمعیت یاخانوارهای کم درآمد اولویت هایی دیده شده است .