باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ "بهروز بازوند در تشریح جزئیات این عملیات موفقیت‌آمیز اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطع با مخلان اقتصادی، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان دلفان با اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک انبار بزرگ مملو از دارو‌های احتکارشده شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی، تیم عملیاتی به محل اعزام و ضمن بازرسی دقیق از انبار، مقادیر قابل توجهی از انواع داروها، از جمله آنتی‌بیوتیک‌های پرمصرف، سرم‌های تزریقی و دارو‌هایی که به ندرت در سطح شهرستان یافت می‌شد، کشف شد.

سرهنگ بازوند ارزش ریالی دارو‌های احتکارشده را بر اساس اظهارات اولیه متهمان، بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کرد و تصریح نمود: در پی این عملیات، ۳ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند. همچنین انبار مذکور پلمب و اقدامات قانونی لازم صورت پذیرفت.

فرمانده انتظامی دلفان در پایان با قاطعیت به مخلان نظم اقتصادی هشدار داد: به‌عنوان خادمان امنیت مردم، با همکاری خوب مردم و پشتیبانی دستگاه قضایی اطمینان می‌دهیم که پلیس با هر فرد یا گروهی که به هر نحو در ایجاد اختلال در بازار و آسیب به اقتصاد خانوار نقش داشته باشد، با اشراف کامل و برخورد قاطع قانونی، تا حصول مجازات قانونی، مقابله خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان