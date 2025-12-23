مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با حضور سرمایه‌گذاران کلان ملی و استانی، چهارم دی‌ماه جاری در سپیدان با محوریت گردشگری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان سپیدان، نگین سرسبز فارس، پنجشنبه چهارم دی‌ماه میزبان همایش "وفاق ملی، سرمایه‌گذاری برای تولید" با حضور سرمایه‌گذاران ملی و استانی و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. 

این رویداد در راستای تحقق شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" و با هدف معرفی فرصت‌های بی‌نظیر گردشگری و اقتصادی این منطقه برگزار می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس سه شنبه از برگزاری همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری و تولید» در شهرستان سپیدان خبر داد و گفت: امید داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و موقعیت استراتژیک این منطقه، موتور توسعه اقتصادی و گردشگری غرب فارس روشن شود.

سعید بیاری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: این همایش در چارچوب دستورالعمل ملی «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری و تولید» و توسعه و رشد منطقه‌ای و با هدف عملیاتی‌سازی شعار سال و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها برنامه‌ریزی شده است.

او، شهرستان سپیدان را نگین سرسبز و مرتفع استان فارس با موقعیت جغرافیایی استراتژیک در شمال غرب شیراز خواند و افزود: این شهرستان با داشتن اقلیم معتدل و سردسیری، طبیعت چهارفصل، آب‌وهوای مطبوع و دسترسی کمتر از یک‌ساعته به شیراز، پتانسیلی فوق‌العاده برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و تبدیل شدن به قطب گردشگری پایدار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس هدف اصلی این همایش را ارائه بسته‌های جامع سرمایه‌گذاری، شناسایی و معرفی دقیق فرصت‌های سودآور در بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در سپیدان عنوان کرد.

بیاری تصریح کرد: مزیت‌های رقابتی بی‌نظیر سپیدان، از جمله چشم‌انداز‌های کوهستانی دراماتیک، جنگل‌های بلوط گسترده، امکان گردشگری زمستانی در پولادکف و تابستان‌های خنک، فاصله نزدیک به شیراز به عنوان دروازه گردشگری جنوب ایران، این منطقه را به کانونی جذاب برای سرمایه‌گذاری چندمنظوره و فصلی تبدیل کرده است.

این همایش با همکاری و مشارکت گسترده دستگاه‌هایی شامل مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، استانداری فارس، فرمانداری سپیدان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، شهرداری سپیدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

منبع: تعاون فارس 

برچسب ها: تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس ، نگین سبز ، سپیدان ، گردشگری ، اقتصادی
خبرهای مرتبط
جاذبه‌های سپیدان در تابستان + فیلم
انتخاب شهرستان سپیدان به‌عنوان اولین منطقه ویژه گردشگری کشور
شیراز؛
پاییز زیبای منطقه گردشگری چله گاه سپیدان استان فارس+تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش جامع خسارات سیل تا هفته آینده به هیأت دولت ارائه می‌شود
بارش‌های اخیر آسیبی به تخت جمشید و نقش رستم وارد نکرد
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
عدالت قربانیان تروریسم با مستندسازی حقوقی پیگیری می‌شود
شیراز آماده میزبانی در شأن شهروندان و گردشگران در نوروز ۱۴۰۵
تروریسم مسئله‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد
بیش از ۵۰۰ پرونده سرمایه‌گذاری در فارس تعیین‌تکلیف شد
سامانه جامع اعتکاف فارس راه‌اندازی شد
فارس آمادگی گسترش همکاری‌های موزه‌ای با تاجیکستان را دارد
آخرین اخبار
نگین سبز فارس آماده پرواز اقتصادی و گردشگری می‌شود
هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما در شیراز برگزار می‌شود
منزل مواد فروش شیشه و هروئین با جوشکاری پلمب شد
بارش‌های اخیر آسیبی به تخت جمشید و نقش رستم وارد نکرد
فارس آمادگی گسترش همکاری‌های موزه‌ای با تاجیکستان را دارد
شیراز آماده میزبانی در شأن شهروندان و گردشگران در نوروز ۱۴۰۵
سامانه جامع اعتکاف فارس راه‌اندازی شد
بیش از ۵۰۰ پرونده سرمایه‌گذاری در فارس تعیین‌تکلیف شد
گزارش جامع خسارات سیل تا هفته آینده به هیأت دولت ارائه می‌شود
تروریسم مسئله‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد
عدالت قربانیان تروریسم با مستندسازی حقوقی پیگیری می‌شود
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
شناسایی ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید در جاده‌های فارس
حوادث ترافیکی در فارس ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت