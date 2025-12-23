باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان سپیدان، نگین سرسبز فارس، پنجشنبه چهارم دیماه میزبان همایش "وفاق ملی، سرمایهگذاری برای تولید" با حضور سرمایهگذاران ملی و استانی و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی خواهد بود.
این رویداد در راستای تحقق شعار سال "سرمایهگذاری برای تولید" و با هدف معرفی فرصتهای بینظیر گردشگری و اقتصادی این منطقه برگزار میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس سه شنبه از برگزاری همایش «وفاق ملی برای سرمایهگذاری و تولید» در شهرستان سپیدان خبر داد و گفت: امید داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر طبیعی و موقعیت استراتژیک این منطقه، موتور توسعه اقتصادی و گردشگری غرب فارس روشن شود.
سعید بیاری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، گفت: این همایش در چارچوب دستورالعمل ملی «وفاق ملی برای سرمایهگذاری و تولید» و توسعه و رشد منطقهای و با هدف عملیاتیسازی شعار سال و شناسایی ظرفیتهای اقتصادی شهرستانها برنامهریزی شده است.
او، شهرستان سپیدان را نگین سرسبز و مرتفع استان فارس با موقعیت جغرافیایی استراتژیک در شمال غرب شیراز خواند و افزود: این شهرستان با داشتن اقلیم معتدل و سردسیری، طبیعت چهارفصل، آبوهوای مطبوع و دسترسی کمتر از یکساعته به شیراز، پتانسیلی فوقالعاده برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و تبدیل شدن به قطب گردشگری پایدار دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس هدف اصلی این همایش را ارائه بستههای جامع سرمایهگذاری، شناسایی و معرفی دقیق فرصتهای سودآور در بخش خصوصی، توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش بهرهوری اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در سپیدان عنوان کرد.
بیاری تصریح کرد: مزیتهای رقابتی بینظیر سپیدان، از جمله چشماندازهای کوهستانی دراماتیک، جنگلهای بلوط گسترده، امکان گردشگری زمستانی در پولادکف و تابستانهای خنک، فاصله نزدیک به شیراز به عنوان دروازه گردشگری جنوب ایران، این منطقه را به کانونی جذاب برای سرمایهگذاری چندمنظوره و فصلی تبدیل کرده است.
این همایش با همکاری و مشارکت گسترده دستگاههایی شامل مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، استانداری فارس، فرمانداری سپیدان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، شهرداری سپیدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
منبع: تعاون فارس