قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۲ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۲ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۱،۰۱۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۱۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۹ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ آذرماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
آخرین اخبار
اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز سیاست‌گذاری در بخش مسکن است
افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو/ بوشهر نخستین تولیدکننده میگو کشور
توافق وزرای راه و اقتصاد برای تغییر مدل مولدسازی املاک مازاد دولت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
بازارگردانی صندوق پالایش یکم حرفه‌ای تر خواهد شد
افزایش ۳۵ درصدی نرخ خدمات توزین در گمرکات کشور
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
تولید ۱۳ هزار تن فنر در حوزه قطعات خودرو/ خودکفایی در تأمین فولاد در حوزه قطعه سازی+ فیلم
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
کمک به رونق بیشتر بازار سرمایه با حذف حجم مبنا
ارتقای نظم بازار و معاملات با یک تصمیم ساختاری
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
شناسایی ۱۰ هزار هکتار اراضی بلااستفاده دستگاه‌های دولتی
بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ناشی از کسری بودجه است
ترانزیت ۱۴ میلیون تنی از طریق دریا
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
سطح کشت گندم آبی و دیم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم