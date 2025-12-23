فرمانده انتظامی صومعه سرا از کشف ۳۸ تن چوب قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ"جعفر عدلی مژدهی" به تشدید اقدامات همه جانبه مجموعه انتظامی به منظور مقابله با قاچاقچیان چوب اشاره کرد و اظهار داشت: قطع غیر مجاز درختان جنگلی به تاراج بردن ثروت ملی است و ضرر جبران ناپذیری را به سلامت محیط زیست وارد می‌کند.

وی در ادامه گفت: ماموران انتظامی به منظورمقابله با قاچاق، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی در مسیر‌های فرعی جنگلی، به چند خودروی حامل چوب مشکوک شدند و طی هماهنگی با مقام قضایی خودرو‌ها را متوقف نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا  از کشف ۳۸ تن چوب قاچاق در بازرسی از این خودرو‌ها خبر داد و تصریح کرد: در این راستا ۱۹ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. همچنین ۱۰ دستگاه خودروی نیسان، ۵ دستگاه خودروی وانت و ۱ دستگاه تراکتور  توقیف گردیدند.

این مقام انتظامی به تحویل چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان ارزش این کشفیات را  ۵ میلیارد و ۱۷۰  میلیون  ریال برآورد کردند.

سرهنگ "عدلی مژدهی" در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان 

برچسب ها: چوب ، قاچاق
خبرهای مرتبط
کشف ۱۲ تن چوب قاچاق در بروجرد
بار کج چوب های قاچاق به مقصد نرسید
کشف بیش از ۴۰ تُن چوب جنگلی قاچاق در آستانه اشرفیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گیلان توان دفن زباله را ندارد
کشف پیکر بی‌جان مردی جوان در سفیدرود گیلان
صف‌های طولانی کامیون‌ها در گذرگاه مرزی آستارا
آخرین اخبار
صف‌های طولانی کامیون‌ها در گذرگاه مرزی آستارا
کشف پیکر بی‌جان مردی جوان در سفیدرود گیلان
گیلان توان دفن زباله را ندارد
نقش آفرینی بانوان در اقتصاد مقاومتی / از شالیزار‌های گیلان تا نقش و نگار‌های قالی
کشف ۳۸ تن چوب قاچاق در صومعه سرا
رزمایش طرح زمستانی پلیس راه در گیلان + تصاویر