فرمانده انتظامی صومعه سرا از کشف ۳۸ تن چوب قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ"جعفر عدلی مژدهی" به تشدید اقدامات همه جانبه مجموعه انتظامی به منظور مقابله با قاچاقچیان چوب اشاره کرد و اظهار داشت: قطع غیر مجاز درختان جنگلی به تاراج بردن ثروت ملی است و ضرر جبران ناپذیری را به سلامت محیط زیست وارد می‌کند.

وی در ادامه گفت: ماموران انتظامی به منظورمقابله با قاچاق، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی در مسیر‌های فرعی جنگلی، به چند خودروی حامل چوب مشکوک شدند و طی هماهنگی با مقام قضایی خودرو‌ها را متوقف نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا از کشف ۳۸ تن چوب قاچاق در بازرسی از این خودرو‌ها خبر داد و تصریح کرد: در این راستا ۱۹ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. همچنین ۱۰ دستگاه خودروی نیسان، ۵ دستگاه خودروی وانت و ۱ دستگاه تراکتور توقیف گردیدند.

این مقام انتظامی به تحویل چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ "عدلی مژدهی" در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان