مرتضی جلائیفر از برنامههای گسترده این شرکت برای تسهیل سوخترسانی و گسترش استفاده از سوختهای پاک در این منطقه خبر داد اظهار کرد: از این تعداد ۱۳ جایگاه در زاهدان، ۱۳ جایگاه در ناحیه نفتی زابل، ۱۴ جایگاه در ناحیه نفتی سراوان و ۶ جایگاه در حوزه خاش به کارتهای اضطراری دسترسی دارند.
وی با تشریح نحوه استفاده از این کارتها، افزود: خودروهای نوشماره، خودروهایی که درخواست المثنی کارت سوخت دادهاند، مسافران و همچنین سایر شهروندانی که کارت سوخت شخصی دارند ولی سهمیه بنزین آنها به پایان رسیده، میتوانند با ارائه مدارک لازم، ۳۰ لیتر بنزین در بازه زمانی مشخص دریافت کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان تاکید کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این سهمیه با کارت سوخت جایگاه در بازههای زمانی مشخص به خودروهای مشمول از جمله خودروهای نوشماره، درخواست المثنی و خودروهایی که هنوز وارد طرح کدینگ منطقهای نشدهاند اختصاص مییابد. همچنین در روزهای پایانی هر ماه، خودروهایی که سهمیه بنزین آنها تمام شده، امکان استفاده از کارت جایگاه را خواهند داشت.
جلائیفر همچنین از اجرای طرح تبدیل رایگان خودروها به گازسوز خبر داد و گفت: طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ به بالا و همچنین ناوگان عمومی شامل تاکسیها و وانتبارها در حال اجراست. مالکان خودروها میتوانند با ثبت نام در سامانه طرح گازسوز کردن خودروها نسبت به نصب رایگان مخزن سی ان جی اقدام کنند.
وی توسعه سوخت پاک سیانجی (CNG) را یکی از اهداف اصلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران دانست و افزود: در حال حاضر ۶ جایگاه سی ان جی در سطح منطقه زاهدان فعال است که چهار جایگاه در شهر زاهدان و ۲ جایگاه در حوزه سیستان قرار دارند. از این ۲ جایگاه سیستان، یکی هنوز بهطور رسمی افتتاح نشده و در مرحله آزمایشی فعالیت میکند.
به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان، در مجموع پیش بینی صدور۳۴ مجوز ساخت جایگاه سی ان جی برای منطقه نفتی زاهدان انجام شده؛ از این تعداد، یک مجوز شامل ۹ جایگاه و مجوز دیگر شامل ۲۵ جایگاه بوده که تا کنون ۶ جایگاه به بهرهبرداری رسیده و سه جایگاه که موافقت اصولی دریافت کردهاند در حال ساخت هستند و یک جایگاه متعلق به شهرداری خاش نیز مراحل ساخت را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحله نصب تجهیزات قرار دارد.
جلائیفر تأکید کرد: با اجرای این طرحها، شهروندان منطقه زاهدان به زودی از خدمات سوخت پاک بهرهمند خواهند شد و امکان استفاده رایگان از مخازن سی ان جی برای خودروهای مدل ۱۳۹۴ به بالا فراهم است.
اسامی ۴۶ جایگاه مجهز به کارت سوخت اضطراری
وی به اسامی ۴۶ جایگاه مجهز به کارت سوخت در منطقه زاهدان اشاره کرد و گفت: در شهر زاهدان، جایگاههای دانشگاه، رامشار، بعثت، تله سیاه، نصرت آباد، خلیج فارس (میرجاوه)، ایوب ریگی (میرجاوه)، جاده ابریشم، سفیر، پایانه بار، ساحل، کویر، دوراهی زابل و امین به کارت اضطراری مجهز شدهاند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان ادامه داد: در ناحیه نفتی زابل نیز ۱۳ جایگاه تحت پوشش قرار گرفتند که شامل اتابک، امام رضا (ع)، شهرداری علی اکبر، مشهدی منصور، شهیدان ژیانی، ابراهیمیان، الغدیر، کوثر، نیمروز، دوست محمد، سیدالشهدا (زهک)، رضوان و سرایانی است.
وی اظهار کرد: تجهیزات کارت اضطراری به ۶ جایگاه در حوزه خاش نیز گسترش یافت که شامل جایگاههای سرحد، چاوش، تفتان، ایرندگان، گوهر کوه و میلاد است.
جلائیفر گفت: ناحیه نفتی سراوان با ۱۴ جایگاه، بیشترین سهم در این تجهیزات را به خود اختصاص داده، این جایگاهها آسکانی، طاها، برکت، رحمان، پاک گوهر، صالح، اسفندک، یعقوب، سیرکان، جالق، گلشن، هیدوچ، بیرک (مهرستان) و سیدالشهدا (آشار) هستند.
