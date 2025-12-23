مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واردات خودرو توسط هر فرد مشمول صرفا برای یک دستگاه خودرو مجاز و ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی حاجی‌زاده  مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت  اظهار داشت:ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با حداقل ۱۸ سال تمام سن که آغاز اقامت آنان از ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ به تشخیص وزارت امورخارجه باشد، حتی در صورت اقامت یک روزه مشمول دستورالعمل واردات خودرو می شوند.

وی افزود: مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شده است که در آن جزئیات واردات آمده است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایرانیان مقیم خارج باید پس از اعلام وزارت امور خارجه به سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک) برای واردات خودرو مراجعه کنند، گفت: این افراد باید تا تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری بر اساس تعریف اعلامی وزارت امور خارجه، مقیم بوده و تا ۱۲ آذر خودرو خود را خریداری کرده باشند.

حاجی زاده ادامه داد: ایرانیان خارج از کشور صرفا مجاز به واردات خودروهایی هستند که تا ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۴ مالک آن بوده‌اند، این در حالی است که خودروهای کارکرده با پیمایش بیش از ۹۹ کیلومتر از دریافت شناسنامه گارانتی معاف است.خودروهای سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت، مجوز ثبت سفارش دریافت می‌کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات خودروهای راست فرمان و برندهای آمریکایی طبق ضوابط جاری کشور ممنوع است، گفت: خودروهای وارداتی از مصادیق رویه بدون انتقال ارز بوده و ثبت سفارش آن صرفا از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام می شود.

منبع: ایرنا

Iran (Islamic Republic of)
حسنک دبیر
۲۳:۱۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
درج این خبر در تاریخ 2 دی ماه !! با توجه باینکه مهلت خرید خودرو 12 آذر بوده، یعنی 20 روز از این تاریخ گذشته، واقعا چه مفهومی دارد ؟؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
مقررات خاص برای منافع گرو های خاص ، تورم و گرانی هم واسه ماس ،!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
لطفا ورود محصولات سه کشور اروپایی و آمریکا و کارخانجات وابسته به صهیونیستها را به ایران تحریم کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
وقتی دولت با بستن تعرفه های سنگینی بر خودروهای وارداتی، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را به چندین برابر قیمت آن در بازارهای جهانی بالا میبرد حتی اگه سالی ده میلیون خودرو هم وارد بشه باز فیمت خودرو پایین نمی یاد. هیچ اراده ای برای منطقی کردن قیمت خودرو وجود ندارد و مشتریان محکوم به گران خریدن هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تا
۲۲:۰۵ ۰۲ دی ۱۴۰۴
چه قانون مسخره ای من ایرانی نتونم یک ایرانی مقیم خارج میتونه . الله اکبربه این قانون مسخرتون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
ایرانیان مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک خودرو هستند ولی
واردات خود روی جانبازان هنوز در مرحله 50 درصد به بالا دست و پا می زند !!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
بله پول به پولدار می‌باره. گرونی درد بلا. مرز هم به بی پول لعنت. به این فقر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
آقازاده‌های دولتی دست‌ بکار بشوند. دور دور شماهاست که عقده‌هاتون رو بریزید بیرون.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
آقازاده‌ها مجازند از تمام نعمات استفاده کنند ولی فقرا که پول اولیه بلوکه در حساب بانک ندارند حق ثبت نام در قرعه کشی خرید خودرو را هم ندارند اینست عدالت اسلامی
۰
۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
تا دوازده اذر خریداری کرده باشند ،،،خوبید شما !!!،،،ماشین زیر پایش را که کسی نمیاره ،دوم ممکنه ماشین بالای ۵ سال عمرش باشه ،
هر کس میخواد وارد کنه میخواد یک چیز درست حسابی وارد کنه ،،،
بخدا مختون عیب داره شما ،،،
۰
۲
پاسخ دادن
