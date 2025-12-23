باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی حاجی‌زاده مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت:ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با حداقل ۱۸ سال تمام سن که آغاز اقامت آنان از ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ به تشخیص وزارت امورخارجه باشد، حتی در صورت اقامت یک روزه مشمول دستورالعمل واردات خودرو می شوند.

وی افزود: مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شده است که در آن جزئیات واردات آمده است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایرانیان مقیم خارج باید پس از اعلام وزارت امور خارجه به سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک) برای واردات خودرو مراجعه کنند، گفت: این افراد باید تا تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری بر اساس تعریف اعلامی وزارت امور خارجه، مقیم بوده و تا ۱۲ آذر خودرو خود را خریداری کرده باشند.

حاجی زاده ادامه داد: ایرانیان خارج از کشور صرفا مجاز به واردات خودروهایی هستند که تا ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۴ مالک آن بوده‌اند، این در حالی است که خودروهای کارکرده با پیمایش بیش از ۹۹ کیلومتر از دریافت شناسنامه گارانتی معاف است.خودروهای سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت، مجوز ثبت سفارش دریافت می‌کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات خودروهای راست فرمان و برندهای آمریکایی طبق ضوابط جاری کشور ممنوع است، گفت: خودروهای وارداتی از مصادیق رویه بدون انتقال ارز بوده و ثبت سفارش آن صرفا از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام می شود.

منبع: ایرنا