باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات پلیسی واشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی وکشف فرار مالیاتی دو شرکت که علی رغم درآمد بالا وفعالیت اقتصادی از پرداخت مالیاتی طی دو سال خودداری نموده را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی اداره کل مالیات استان با بررسی و اخذ استعلامهای لازم متوجه فرار مالیاتی ۱۰۰میلیارد ریال شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در این راستا پرونده قضایی تشکیل و ۲نفر متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
فراجا