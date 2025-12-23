باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از کلینتون تا ترامپ؛ ردپای قدرت در اسناد تازه پرونده جفری اپستین + فیلم

افشای اسناد پرونده اپستین به صورت مهندسی شده و محدود در مورد ترامپ، انتقاد‌هایی را در پی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت دادگستری آمریکا انتشار اسنادی مربوط به پرونده جفری اپستین، از دوستان ترامپ و محکوم به تجاوز‌های جنسی را آغاز کرده است. اسناد منتشر شده از سوی دادگستری آمریکا به صورت مهندسی شده منتشر شدند که این اقدام را حفاظت از اطلاعات قربانیان نسبت داده شد.

این اسناد شامل شواهدی از چندین تحقیق درباره پروده اپستین، متهم به قاچاق و تعرض به دختران زیر سن قانونی است. اسنادی که شامل تصاویری از چهره‌های شناخته شده از جمله رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیل کلینتون است. اسناد محدودی در ارتباط با ترامپ منتشر شده و او علیرغم دوستی عمیقش با اپستین آگاهی از جرائم او را انکار کرده است.

