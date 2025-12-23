باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره نحوه بررسی بودال آینده گفت: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ظرف ۳ روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کلیات به صحن علنی مجلس جهت اظهار نظر نمایندگان گزارش خواهد شد. چه گزارش رد شده یا تاییدشده باشد، در صحن ارائه خواهد شد. پس از ارائه گزارش در صحن علنی، با رد کلیات، مجدد به دولت بازگردانده می شود و اگر در صحن علنی تایید شود، گزارش آن توسط هیات رییسه مجلس، به کمیسیون های تخصصی مجلس ارسال خواهد شد. در همین راستا، کمیسیون های تخصصی مجلس ظرف ۵ روز فرصت بررسی داشته و سپس گزارش جهت ثبت پیشنهاد نمایندگان در سامانه طی ۵ روز درج خواهد شد.

گودرزی عنوان کرد: در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ارسال خواهد شد تا ظرف ۱۰ روز بررسی شود و اگر درخواست تمدید صورت گیرد تا ۱۵ روز نیز فرصت بررسی وجود خواهد داشت، سپس ۴۸ ساعت فرصت ثبت پیشنهاد نمایندگان وجود خواهد داشت و نهایتا در صحن علنی گزارش نهایی بررسی خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است که یکم دی ماه، لایحه بودجه سنواتی را تقدیم مجلس کند. اما باتوجه به اینکه در یکم دی ماه، مجلس نشست علنی نداشت، در دوم دی ماه لایحه تقدیم مجلس شده و فرایند رسیدگی آن طی خواهد شد.