رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره نحوه بررسی بودال آینده گفت: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ظرف ۳ روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کلیات به صحن علنی مجلس جهت اظهار نظر نمایندگان گزارش خواهد شد. چه گزارش رد شده یا تاییدشده باشد، در صحن ارائه خواهد شد. پس از ارائه گزارش در صحن علنی، با رد کلیات، مجدد به دولت بازگردانده می شود و اگر در صحن علنی تایید شود، گزارش آن توسط هیات رییسه مجلس، به کمیسیون های تخصصی مجلس ارسال خواهد شد. در همین راستا، کمیسیون های تخصصی مجلس ظرف ۵ روز  فرصت بررسی داشته و سپس گزارش جهت ثبت پیشنهاد نمایندگان در سامانه طی ۵ روز درج خواهد شد.

گودرزی عنوان کرد: در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ارسال خواهد شد تا ظرف ۱۰ روز بررسی شود و اگر درخواست تمدید صورت گیرد تا ۱۵ روز نیز فرصت بررسی وجود خواهد داشت، سپس ۴۸ ساعت فرصت ثبت پیشنهاد نمایندگان وجود خواهد داشت و نهایتا در صحن علنی گزارش نهایی بررسی خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است که یکم دی ماه، لایحه بودجه سنواتی را تقدیم  مجلس کند. اما باتوجه به اینکه در یکم دی ماه، مجلس نشست علنی نداشت، در دوم دی ماه لایحه تقدیم مجلس شده و فرایند رسیدگی آن طی خواهد شد.

برچسب ها: بودجه سالانه ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
وزیر جهاد کشاورزی در صحن مجلس:
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
وزیر نیرو در صحن مجلس:
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
قالیباف: مشکلات مردم با تعامل دولت و مجلس حل می‌شود
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
پزشکیان در صحن مجلس حضور یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۰۸ ۰۲ دی ۱۴۰۴
بیچاره ما مردم ک گرفتار اینا شدیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
افزایش ۲۰درصدی حقوق با تورم ۶۰ درصدی اصلا بدرد بازنشستگان و کارمندان نمی خورد
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۰۲ دی ۱۴۰۴
دستش درد نکنه.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
خدا به خیر کند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
خدارحم کنه به لایحه ای که خانوادگی نوشته شده
۰
۳
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
زن می تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
آخرین اخبار
نمایندگان مجلس توقیف و تعقیب نفتکش‌ها توسط آمریکا در منطقه کارائیب را محکوم کردند
قائم‌پناه: اصلاح وزارتخانه به معنای تعویض وزرا نیست
ایران جان‌باختن فرمانده ارتش لیبی را تسلیت گفت
سوالات ملی از ۶ وزیر دولت در مجلس اعلام وصول شد
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
کوچک‌زاده: ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
زن می تواند تا قبل از دریافت مهریه از تمکین خاص همسر امتناع کند
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
پرداخت دیه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حذف شد
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳ دی
درباره استیضاح آدرس غلط ندهیم
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد
میدان بازی برای مدیریت بحران طراحی نشده است
پزشکیان در صحن مجلس حضور یافت
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
قالیباف: مشکلات مردم با تعامل دولت و مجلس حل می‌شود
عارف: وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی نه دخالت بلکه یک ضرورت است
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳