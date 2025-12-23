باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز (سه شنبه، ۲ دی) مجلس شورای اسلامی درباره راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل کشور مسئله آب است که باید برای حل مشکل آن برنامه ریزی و تصمیم گیری درست حرکت کنیم.

عضو هیئت دولت بیان کرد: مسئله اصلی ما ندانستن مسئله نیست، کشور ما در منطقه خشک بوده و شرایط تغییر اقلیم موجب شده که با مشکلات بسیاری در حوزه آب مواجه شویم.

وزیر نیرو اظهار کرد: در بندرعباس بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ درصد نسبت به مشابه سال گذشته بارش داشتیم که با توجه به نداشتن شرایط نگهداری آن بخشی از آن به دریا رفته و بخشی از آن را توانستیم نگهداری کنیم بنابراین باید شرایطی فراهم شود که بتوانیم از این موهبت‌ها استفاده کنیم.

علی‌آبادی بیان کرد: از لحاظ محیط زیست نیز شرایط خوبی نداریم، متاسفانه برداشت‌های نابجا و نابهنگام باعث فرونشست شده است که باید به این مسائل توجه کرده و بتوانیم راه حلی برای این معضل پیدا کنیم.

عضو هیئت دولت گفت: ما حاضریم که از نقطه نظرات نمایندگان نیز استفاده کنیم تا بتوانیم تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب پیدا کنیم. ما موافقیم که باید الگوی کشت را در برخی محصولات کنار بگذاریم و این نیازمند اخذ تصمیمات بزرگ است که حاضریم با برگزاری جلسات با دانشگاهیان و اساتید این حوزه بتوانیم مشکلات این حوزه را حل کنیم.