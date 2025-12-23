لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه شنبه، ۲ دی) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

رضا جباری عضو هیئت‌رئیسه مجلس نامه دولت در تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما به استناد قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به بنا بر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی شدن تشریفات قانونی ارسال می‌شود.

این لایحه با هدف تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و در راستای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر جداول الزامات منابع و مصارف و اسناد پشتیبان تهیه شده است. امید است با بررسی و تصویب این لایحه گام موثری در جهت تحقق این اهداف برداشته شود. 

از زحمات و همکاری‌های جناب‌عالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می‌نمایم.

برای دانلود فایل PDF لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور  اینجا کلیک کنید.

