کارشناس مسکن گفت: اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز کامل در بخش مسکن چراکه این امر خود زمینه ساز بهبود وضعیت مسکن در تمامی بخش‌های مسکنی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منصور سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین احکام حوزه مسکن، با هدف تأمین زمین، کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن تصویب شده است گفت: نحوه اجرای این ماده در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی اختلاف‌نظر میان دولت، مجلس و کارشناسان بازار مسکن تبدیل شده است.

 او توضیح داد: بر اساس ماده ۵۰، دولت موظف است زمین‌های مناسب برای اجرای طرح‌های مسکن، به‌ویژه نهضت ملی مسکن، را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد. این حکم با هدف کاهش سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها تدوین شده است؛ این میزان در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این اعلام شده بود که دولت قصد دارد این تبصره را به دلیل عدم تامین زمین حذف کند افزود: این اقدام با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد چراکه  هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه می‌کند.

او یادآور شد:  اجرای کامل ماده ۵۰ «خط قرمز» سیاست‌گذاری در بخش مسکن  است و کمبود زمین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از آنکه واقعی باشد، ناشی از ضعف در مدیریت و آزادسازی اراضی دولتی است.

او بیان کرد:  اجرای کامل ماده ۵۰ می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمت‌ها منجر شود. در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.

این کارشناس مسکن افزود: در شرایط کنونی دولت قصد بازنگری این ماده و ارسال مجدد آن را به هئیت دولت دارد که این امر  اگر اجرایی شود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد داشت.
