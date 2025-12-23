باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز (سه شنبه، ۲ دی) مجلس شورای اسلامی درباره بررسی وضعیت آب‌رسانی در کشور گفت: گزارش‌هایی که نزدیک به ۸۰ نفر از دانشگاهیان و اعضای هیئت علمی به دولت ارائه داده‌اند را در جلسه هیئت وزیران بررسی کردیم. این موارد را هم به نمایندگان مجلس ارائه می‌کنیم تا آنان از این وضعیت اطلاع داشته باشند.

رئیس هیئت دولت بیان کرد: وضعیت آب در کشور جزو مسائل حیاتی و فوری است که اگر نتوانیم مدیریتش کنیم مشکلاتی در پی دارد که به سادگی قابل‌درمان نیست. امسال تابستان مدام دلهره داشتیم اگر آب از طالقان به تهران نرسد، مهرماه آب نداشته باشیم.

پزشکیان تاکید کرد: وقتی آب را از طالقان به تهران منتقل کردیم یعنی آبی که قبلاً به جای دیگری می‌رفت کمتر خواهد رفت که باید این موارد را کنترل کنیم. توسعه در تهران و کرج و اطرافش و نیز در قزوین به شکلی است که زمین امکان بارگذاری جمعیت بیشتر را ندارد. همه باید به این واقعیت برسیم.

رئیس‌جمهوری گفت: اکنون تهران در آلودگی هوا مشکل دارد، چون بارگذاری جمعیت زیادی انجام شده است. ما برای بیشتر مسائل از استادان دانشگاه و خبرگان علمی می‌خواهیم به ما کمک کنند تا نسخه بنویسند و بگویند چه کنیم؟ قوانینی نوشته شده برای کنترل و بهبود مصرف بهینه آب، اما براساس آمار‌ها وضعیت تأمین آب روزبه‌روز بدتر شده است. قانون مشکل ما را حل نکرده بلکه بدتر کرده است.

پزشکیان با بیان اینکه اگر هر تصمیمی می‌گیریم و روند بدتر می‌شود نباید ادامه‌اش دهیم، تصریح کرد: براساس مطالعات بین‌المللی و گزارش‌های دانشگاهیان و تحقیقات روند کشور از نظر تامین آب بحرانی است و همه استان‌ها مشکل تأمین آب دارند. این مشکل هم تنها با تقسیم آب حل نمی‌شود. اقتصاد، کشت‌وکار، نوع آبیاری و بارگذاری جمعیت و صنعت مشکل دارد و بدون‌رویه رشد کرده‌اند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید با کمک کارشناسان و نمایندگان مجلس به راه‌حل برسیم، گفت: آقای کوچک‌زاده می‌گوید ما طرح داریم و می‌توانیم این کار را انجام دهیم. به او گفتم یک استان یا هر نقطه‌ای را بگیر و مشکلش را حل کن و اگر حل شد بگوییم این کار انجام شده است. لزومی ندارد باهم در این زمینه‌ها اختلاف داشته باشیم. هرکسی مدعی است می‌تواند مشکل آب را حل کند بیاید کمک کند. استان یا شهرستانی را انتخاب و مشکل را حل کند.

رئیس هیئت دولت تصریح کرد: امروز همه آب می‌خواهند، همه نمایندگان در شهر و استان خود مشکل آب دارند و هیچ استانی وجود ندارد که مشکل آب نداشته باشد. همه استان‌ها با این چالش مواجه‌اند و راه‌حل آن، استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان است. لزومی ندارد با یکدیگر بحث اختلافی داشته باشیم. هر فردی که ادعا می‌کند می‌تواند مشکل آب را حل کند، باید وارد میدان شود و کمک کند و ما آماده‌ایم این پیشنهاد‌ها را به‌صورت عملی در استان‌ها اجرا کنیم.

پزشکیان تأکید کرد: اینکه بگوییم سالانه ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارندگی داریم یا بپذیریم که آب را درست مدیریت نکرده‌ایم، به‌تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. واقعیت این است که در شرایط فعلی، تقریباً همه استان‌ها بدون استثنا با بحران آب مواجه هستند و حتی استان‌ها بر سر آب با یکدیگر اختلاف دارند.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: اختلافات آبی میان استان‌هایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و یزد نشان می‌دهد که مسئله آب به‌سادگی قابل حل نیست و انسان‌هایی که در انقلاب زندگی خود را کف دست گرفتند بر سر آب اختلاف دارند و حق نیز با آنها است. آیا باید این منازعه را ادامه دهیم؟ استان‌ها بایکدیگر دعوا کنند؟ اگر آب وجود دارد، پس دلیل این اختلافات چیست.

وی بیان کرد: دولت از اساتید دانشگاه درخواست کرد تا با تشکیل تیم‌های تخصصی، طی سه تا چهار ماه چارچوب و دستورالعملی علمی ارائه دهند. بر همین اساس، عین اقداماتی که در تهران انجام شده مقرر شده در ۱۲ منطقه آبریز کشور، دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران با هم بنشینند و برای هر منطقه نقشه راه تدوین کنند.

پزشکیان بیان کرد: منطق جهانی، اساتید، کتاب و تجربه دستورالعملی به ما می‌دهد و ما در دولت خود را موظف به عمل به نظر کارشناسان می‌دانیم و می‌خواهیم مشکل پیدا کنیم. درخواست می‌کنم به نخبگان، دانشگاهیان و افراد دلسوز کشور اعتماد کنیم و اجازه دهیم مشکلات با مدیریت علمی حل شود.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر در اجرا مشکلی ایجاد شود، کارشناسان راه‌حل آن را پیدا می‌کنند، اما اگر تصمیم‌گیری به‌دست افرادی بدون دانش تخصصی باشد، نتیجه همان می‌شود که امروز شاهد آن هستیم؛ قوانینی می‌نویسیم که اجرا می‌شوند و نتیجه بدتر می‌شود.

رئیس‌ شورای عالی امنیت ملی گفت: دولت با همفکری، همدلی، وحدت و کار کارشناسی، نه‌تنها در حوزه آب، بلکه در محیط زیست، مسائل اجتماعی، مدیریت و سیاست خارجی از نظر کارشناسان استفاده می‌کند تا مشکلات را حل کنیم، چرا که بدون اتکای به علم و انسان‌های دلسوز، عبور از بحران‌های پیش‌رو ممکن نخواهد بود. خیلی وقت‌ها گفته می‌شود که ما برنامه نداریم که می‌گوییم هرکسی که می‌تواند بیاید، اما ما براساس برنامه‌های خودمان آنها را اجرا می‌کنیم.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه مملکت برای شخص من نیست بلکه برای همه ماست و باید این مملکت را درست کنیم، اظهار کرد: هر کس فکر می‌کند امکان آن را دارد کاری کند و می‌داند که مملکت باید درست شود، ورود کند به خصوص که مملکت وسیع و مشکلات آنقدر زیاد است که هر کسی بخواهد کمک کند باز هم ما نیازمند نیرو هستیم لذا از این کار استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم اگر استان به استان و شهرستان به شهرستان کسی توان پذیرفتن مسئولیت دارد، ورود کرده و کار کند.

رئیس هیئت دولت در ادامه با بیان اینکه تمام تحلیل‌ها در داخل و خارج این است که ما مشکل آب پیدا کرده‌ایم و اگر قصد داریم درست کنیم باید به نظر عزیزان عمل کنیم و بر اساس آن نقشه راه را بکشیم و همه پای آن بایستیم، ابراز داشت: پیش از هر چیز از تیم دکتر امید تشکر می‌کنم و از اقای قالیباف که فرصت داد قدردانی می‌کنم و از نمایندگان که نظرات خود را بیان کردند تشکر می‌کنم.

رئیس‌جمهور در پایان با بیان اینکه ما باید کمک کنیم که در مسیر درست پیش برویم که کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و ... که با یکدیگر مرتبط هستند می‌توانند یاری دهند تا از این وضعیت که در آن گرفتار شده‌ایم، بیرون بیاییم، اظهار کرد: همه ما می‌توانیم با هم مشکلات را حل کنیم. همراهی و همکاری کردن صرفا با نقد کردن مشکلی را حل نمی‌کند. کمک، همدلی و هم زبانی مجموعه کاری می‌کند که هیچ گروهی به تنهایی نمی‌تواند آن را انجام دهد.