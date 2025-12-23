قوه قضاییه: حمید رسایی باز هم گزارش اشتباه داد

قوه قضاییه به اظهارات حمید رسایی در مجلس واکنش نشان داد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

حجت الاسلام والمسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس روز گذشته در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف! خیلی از قانون‌ها اجرا نمی‌شود چرا نسبت به آنها حساسیت نیست، من حدود دو ماه قبل در خصوص قانون شفافیت تذکر دادم و حضرت‌عالی هم فرمودید الحمدالله مجلس عمل کرده ولی من از آقای جوکار پیگیری کردم و بیان کرد معاونت‌های مجلس گزارش خودشان را دادند و به غیر از یک بخش عمل نشده است، لذا طبق قانون شفافیت جلسات کمیسیون‌ها باید شفاف شود باید به اطلاع مردم برسد و امیدواریم مجلس عمل کند، اما به جز مجلس قوه قضاییه تا الان گزارش نداده دولت تا حالا گزارش نداده است.

این تذکر حمید رسایی در مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن جوکار عاری از صحت بوده و ناشی از عدم اطلاع آنها از گزارش‌های قوه قضاییه بوده است.

قوه قضاییه پیشتر و در تیر و آذر سال جاری گزارش‌هایی را در قالب ۲ نامه به محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ در نامه‌ای به شماره ۹۰۰۰/۱۰۰۵۶/۱۰۰۰ و در ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در نامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/ ۲۶۴۶۵/ ۹۰۰۰ نامه‌هایی را با امضای معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، با موضوع عملکرد قوه قضاییه در نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها برای جوکار ارسال کرده است.

پیشنهاد می‌شود حمید رسایی پیش از بیان تذکرات خود در مجلس شورای اسلامی و متهم کردن قوه قضاییه با استعلام دقیق از دبیرخانه در جریان نامه‌های ارسال شده از طرف قوه قضاییه قرار بگیرد و جوکار هم با مطالعه دقیق محتوای نامه‌های رسیده به دستش اطلاعات دقیق‌تری از اقدامات قوه قضاییه در اختیار سایر نمایندگان قرار دهد.

