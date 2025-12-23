باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خشاب‌های خالی؛ شرح حال صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه + فیلم

روزنامه صهیونیستی به ذخایر موشکی رژیم اسرائیل که متاثر از جنگ ۱۲ روزه کاهش پیدا کرده، پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه صهیونیستیِ هاآرتص در گزارشی نوشته ذخایر موشک‌های رهگیر رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ با ایران کاهش یافته و دولت آمریکا نمی‌تواند به سادگی آنها را جبران کند.

