\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0650 \u0647\u0627\u0622\u0631\u062a\u0635 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0630\u062e\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0647\u06af\u06cc\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0633\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062c\u0628\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u062f.\n\n\n