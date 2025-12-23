شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری هشتمین جشن آب با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در دبستان آزادی شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین جشن آب با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب با برگزاری بازی جذاب و مفرح " آب پله" با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با راهکار‌های صحیح صرفه جویی در مصرف آب همراه با اجرای شعر خوانی، طرح سئوال و بازی تیمی در مقطع ابتدایی دخترانه با حضور ۵۰۰ دانش آموز و معلم در دبستان آزادی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد.گفتنی است این مراسم به همت شرکت آب وفاضلاب شهرستان نیشابور با هدف اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب برگزار شد.
در پایان بازی به دانش آموزان بسته‌های فرهنگی؛ آموزشی با موضوع نخستین" واژه آب" اهدا شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند

برگزاری جشنواره آب

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند + عکس

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند

حشنواره آب

دانش آموزان دبستان آزادی نیشابور سفیر آب شدند

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جشنواره آب ، سوژه خبری ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
شعار خانه را آب تکانی نکنیم در مدارس نیشابور طنین انداز شد + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
دانش‌آموزان مدرسه "امیر معزی" نیشابور حامیان آب شدند + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
معلمان و دانش‌آموزان نیشابور حامیان آب شدند + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی به کجا رسید؟
برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام هادی (ع) در آران و بیدگل + فیلم
وام ازدواج همچنان گره بسته جوانان شد
نمای زمستانی روستای ازغد طرقبه از لنز دوربین شهروندخبرنگار + عکس
سقز با بارش برف سفیدپوش شد + فیلم
آخرین اخبار
سقز با بارش برف سفیدپوش شد + فیلم
نمای زمستانی روستای ازغد طرقبه از لنز دوربین شهروندخبرنگار + عکس
برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام هادی (ع) در آران و بیدگل + فیلم
ماجرای استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی به کجا رسید؟
وام ازدواج همچنان گره بسته جوانان شد
یک دقیقه سکوت به احترام شهید محمد قربان در مسابقات سوپر لیگ فوتبال استان فارس
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور + عکس
آسفالت گل آلود دانش آموزان شیرازی را به دردسر انداخت + فیلم