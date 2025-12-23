شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری هشتمین جشن آب با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در دبستان آزادی شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین جشن آب با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب با برگزاری بازی جذاب و مفرح " آب پله" با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با راهکار‌های صحیح صرفه جویی در مصرف آب همراه با اجرای شعر خوانی، طرح سئوال و بازی تیمی در مقطع ابتدایی دخترانه با حضور ۵۰۰ دانش آموز و معلم در دبستان آزادی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد.گفتنی است این مراسم به همت شرکت آب وفاضلاب شهرستان نیشابور با هدف اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب برگزار شد.

در پایان بازی به دانش آموزان بسته‌های فرهنگی؛ آموزشی با موضوع نخستین" واژه آب" اهدا شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

