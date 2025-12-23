باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سلاح سرما در غزه + فیلم

سرمای زمستان و جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود نیاز‌های ضروری مردم غزه، رنج فلسطینیان را مضاعف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارندگی‌های شدید روز‌های اخیر اوضاع سختی برای آوارگان فلسطینی که در چادر‌ها به سر می‌برند ایجادکرده و رژیم صهیونیستی اجازه ورود نیاز‌های ضروری از جمله چادر و سرپناه را نمی‌دهد.

