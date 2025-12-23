باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - روحالله رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در برنامه میز اقتصاد با موضوع صنعت نساجی و واردات بیرویه پارچه از برگزاری جلسهای در دولت برای بررسی وضعیت صنعت نساجی خبر داد و گفت: برای واردات ماشینآلات این صنعت، ۵۰۰ میلیون دلار و همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: جلسهای در دولت در حال برگزاری است که به بررسی وضعیت و احیای صنعت نساجی اختصاص دارد. بر اساس اطلاعاتی که دریافت کردهام، در این جلسه تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات و ۱۰ همت سرمایه در گردش در دستور کار قرار دارد که در صورت تصویب، به اطلاع عموم تولیدکنندگان خواهد رسید.
وی افزود: این تصمیم میتواند به تولیدکنندگانی که تمایل به نوسازی ماشینآلات خود دارند کمک کند تا کیفیت تولید را افزایش دهند، قدرت رقابت با کالاهای خارجی را بالا ببرند و زمینه توسعه صادرات محصولات نساجی را در بازارهای منطقهای فراهم کنند.
مجید نامی مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک با انتقاد از سیاستهای ارزی، روند واردات رسمی پارچه در سالهای اخیر را «صعودی و در برخی مقاطع غیرمنطقی» توصیف کرد.
او گفت: از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، واردات رسمی پارچه روندی رو به رشد داشته است. در سالهای ابتدایی، میزان واردات حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما در فاصلهای کوتاه این رقم به ۶۰۰ میلیون، ۸۰۰ میلیون و حتی نزدیک به یک میلیارد دلار رسید.
وی دلیل اصلی این افزایش را سیاستگذاریهای ارزی و تفاوت نرخ ارز دانست و افزود: وجود نرخهای مختلف ارز از جمله ارز دولتی، نیمایی، تالار اول و دوم و اختلاف آن با نرخ بازار آزاد، باعث شد واردات برخی کالاها با دریافت ارز دولتی جذاب شود و همین موضوع، واردات پارچه را به شکل غیرمتعارف افزایش داد.
نامی با اشاره به نبود آمار شفاف درباره سرنوشت پارچههای وارداتی تصریح کرد:مشخص نیست چه میزان پارچه وارد شده و آیا با همان نرخ ارز دولتی به دست مصرفکننده واقعی رسیده یا خیر. آنچه در بازار مشاهده میکنیم این است که تولیدکنندگان خرد و صنفی، مواد اولیه را عملاً با نرخهای نزدیک به ارز آزاد یا حتی بالاتر تهیه میکنند.
وی ادامه داد:در حال حاضر، با وجود نرخهای رسمی ارز، قیمت پارچه در بازار به شکلی محاسبه میشود که حتی از نرخ بازار آزاد هم بالاتر است؛ موضوعی که ناشی از سیاستهای ارزی، مشکلات تخصیص ارز و انتظارات تورمی در اقتصاد کشور است.
یایچی مجری طرح نوسازی صنایع در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به وضعیت ماشینآلات صنعت نساجی گفت: بیش از ۷۰ درصد ماشینآلات این صنعت فرسوده یا مستهلک هستند.
وی اظهار کرد: ماشینآلات قدیمی موجب افزایش مصرف انرژی، کاهش بهرهوری تولید، افزایش هزینهها و بالا رفتن قیمت تمامشده محصولات میشوند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را از دست میدهند؛ کالاهایی که با وجود هزینههای بالای واردات، گاه با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر وارد بازار ایران میشوند.
به گفته این مقام مسئول، چالشهای صنعت نساجی تنها به فرسودگی ماشینآلات محدود نمیشود و تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز نیز از مشکلات اساسی این بخش است.
وی افزود: نوسان مداوم قیمت مواد اولیه فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و در صورت عدم نوسازی و افزایش بهرهوری، ادامه فعالیت بسیاری از واحدها با دشواری جدی مواجه خواهد شد.