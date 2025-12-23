قیمت محصولات لبنی دارای نرخ مصوب بعد از هفت ماه اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، شیر کم چرب نایلونی ۳۸ هزارو ۷۰۰ تومان شیر کم چرب بطری ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست کم چرب ۲ کیلویی ۱۱۸ هزار توامن قیمت گذاری شده است.

گفتنی است، از اردیبهشت‌ماه امسال و در پی افزایش قیمت شیر خام به ۲۳ هزار تومان، قیمت مصوب این چهار محصول لبنی اعلام نشده بود و این موضوع باعث شده بود کارخانه‌ها به دلخواه قیمت‌گذاری کنند، اما در پی افزایش مجدد قیمت شیر خام در هفته گذشته به ۲۹ هزار ۵۰۰ تومان، قیمت مصوب این چهار قلم کالا هم اعلام شد.

منبع: صداوسیما