قیمت محصولات لبنی دارای نرخ مصوب بعد از هفت ماه اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، شیر کم چرب نایلونی ۳۸ هزارو ۷۰۰ تومان شیر کم چرب بطری ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست کم چرب ۲ کیلویی ۱۱۸ هزار توامن قیمت گذاری شده است. 

گفتنی است، از اردیبهشت‌ماه امسال و در پی افزایش قیمت شیر خام به ۲۳ هزار تومان، قیمت مصوب این چهار محصول لبنی اعلام نشده بود و این موضوع باعث شده بود کارخانه‌ها به دلخواه قیمت‌گذاری کنند، اما در پی افزایش مجدد قیمت شیر خام در هفته گذشته به ۲۹ هزار ۵۰۰ تومان، قیمت مصوب این چهار قلم کالا هم اعلام شد.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: قیمت لبنیات ، ستاد تنظیم بازار
خبرهای مرتبط
محصولات لبنی ارزان می‌شوند؟
گرانی شیرخام ارتباطی به صادرات شیرخشک ندارد
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
آخرین اخبار
قیمت محصولات لبنی اعلام شد
فرسودگی بیش از ۷۰ درصد ماشین‌آلات صنعت نساجی/ واردات حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار پارچه طی ۱۴ ساله گذشته
اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز سیاست‌گذاری در بخش مسکن است
افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو/ بوشهر نخستین تولیدکننده میگو کشور
توافق وزرای راه و اقتصاد برای تغییر مدل مولدسازی املاک مازاد دولت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ دی ماه
مصرف گاز کشور به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
هر ایرانی مقیم خارج کشور مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است
بازارگردانی صندوق پالایش یکم حرفه‌ای تر خواهد شد
افزایش ۳۵ درصدی نرخ خدمات توزین در گمرکات کشور
جزئیات طرح رویش برای مولدسازی دارایی‌های راکد خانوار‌ها از طریق بازار سرمایه
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
خبر خوش برای معلمان؛ آیین‌نامه احتساب سنوات در کمیسیون دولت تصویب شد + فیلم
لایحه الزام بازچرخانی آب تنظیم و ارسال می‌شود
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا
تولید ۱۳ هزار تن فنر در حوزه قطعات خودرو/ خودکفایی در تأمین فولاد در حوزه قطعه سازی+ فیلم
اعلام شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲ دی ماه ۱۴۰۴
کمک به رونق بیشتر بازار سرمایه با حذف حجم مبنا
ارتقای نظم بازار و معاملات با یک تصمیم ساختاری
ورود صندوق‌های رمزارز به بورس تهران به کجا رسید؟
شناسایی ۱۰ هزار هکتار اراضی بلااستفاده دستگاه‌های دولتی
بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ناشی از کسری بودجه است
ترانزیت ۱۴ میلیون تنی از طریق دریا
بازار رسمی و قانونی برای نقره؛ صندوق‌های نقره در همسایگی طلا
سطح کشت گندم آبی و دیم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد
تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از امروز آغاز شد
آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن بوموسی تا دو ماه آینده/ زمین ۹۷ هزار مسکن کارگری در کشور تامین شد+ فیلم
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه