باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - شینا انصاری معاون رئیسجمهور با هشدار نسبت به بحران آلودگی هوا و پیامدهای ناشی از جانمایی نادرست صنایع، بر ضرورت تشدید نظارت، اجرای طرحهای ضربتی و اصلاح قوانین بازدارنده از جمله عوارض آلایندگی تأکید کرد.
معاون رییس جمهوری در مراسم آغاز بهرهبرداری ساختمان تحقیقات محیط زیست اردکان، با اشاره به مشکلات زیستمحیطی این شهرستان گفت: آلودگی هوا و پیامدهای ناشی از بیتوجهیهای گذشته در جانمایی واحدهای صنعتی، امروز به یکی از چالشهای اصلی اردکان تبدیل شده است.
وی افزود: پایش و نظارت بر فعالیت صنایع آلاینده تشدید خواهد شد و واحدها موظف به بهروزرسانی سیستمهای فیلتراسیون و تصفیه فاضلاب هستند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه راهکار کوتاهمدت برای حل معضل آلودگی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: کاهش انتشار آلایندهها نیازمند برنامهریزی میانمدت و بلندمدت است و موضوع در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اولویت بالا بررسی خواهد شد.
این مسئول همچنین از نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون محیط زیست خواست در اصلاح قوانین مرتبط، از جمله ماده ۱۱ قانون معادن و قانون عوارض آلایندگی، همکاری لازم را داشته باشند.
وی عوارض آلایندگی را ابزاری اقتصادی برای بازدارندگی صنایع آلاینده دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نیروی انسانی در سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: برای جبران این خلأ، استفاده از فناوریهای نوین و پایش هوشمند در دستور کار قرار دارد. ایجاد مرکز پایش هوشمند محیط زیست با بهرهگیری از هوش مصنوعی نمونهای از این اقدامات خواهد بود.
انصاری در این مراسم با بیان اینکه مشکلات کنونی نتیجه بیتوجهیهای طولانی گذشته در جانمایی و بارگذاری واحدهای صنعتی آلاینده» است، گفت: متأسفانه اثر تجمعی این صنایع مردم این شهر را آزار میدهد.
وی تأکید کرد: راهکار کوتاهمدت وجود ندارد و صنایع نیز باید پای کار محیط زیست باشند.
وی از همکاران ادارات کل و شهرستانها و همچنین نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به دلیل دغدغهمندی و پیگیری مسائل محیط زیستی قدردانی کرد.
پلیس محیط زیست در اردکان مستقر شد؛ پایش ۲۴ ساعته صنایع آلاینده آغاز شد
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی از آغاز فعالیت تیم تخصصی «پلیس محیط زیست» با دستور استاندار یزد خبر داد و گفت: این اقدام ضربتی با حضور ۲۰ کارشناس به صورت شبانهروزی در شهرکهای صنعتی، برای مهار بحران آلودگی هوا و پایش دقیق واحدهای آلاینده از جمله کارخانههای کاشی و فولاد به اجرا درآمده است.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بحرانی آلودگی هوا گفت: هوای امروز به لطف بارندگی اندکی بهتر است، اما در ماههای گذشته آلودگی شدید سلامت مردم و فعالیت کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: به دستور استاندار یزد و با پیگیریهای طولانیمدت، تیم تخصصی «پلیس محیط زیست» متشکل از ۲۰ کارشناس از امروز به صورت ۲۴ ساعته در محورهای اصلی و شهرکهای صنعتی اردکان مستقر شدهاند تا فعالیت واحدهای صنعتی به ویژه کارخانههای کاشی و فولاد را پایش کنند.
پوردهقان راهکار میانمدت را تشکیل جلسات مشترک با صنایع دانست و تأکید کرد: مشکلات هر واحد صنعتی باید به صورت موردی در جلسات شهرستانی، استانی یا حتی کمیسیون ویژه مجلس بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
نماینده اردکان همچنین به دو خبر مثبت اشاره کرد: نخست، حذف پساب نمکی در صنعت کنجد با راهاندازی فرآیندی جدید که استفاده از آب نمک غلیظ را کنار گذاشته و به کاهش پسماندهای صنعتی کمک کرده است؛ دوم، پیگیری اختصاص ردیف استخدامی جدید برای محیطبانان و بهبود شرایط معیشتی آنان.
وی در پایان با تقدیر از مدیران و کارشناسان محلی محیط زیست، بر ضرورت تقویت سازمان حفاظت محیط زیست و بازگشت درآمد جرایم آلایندگی به این حوزه تأکید کرد.