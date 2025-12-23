باشگاه خبرنگاران جوان _ سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به ورود کشتی 3 هزارتنی گندم به بندر نوشهر اظهار داشت: هم‌اکنون عملیات تخلیه و انتقال این محموله به مراکز ذخیره‌سازی غرب استان مازندران در حال انجام است.

وی افزود: کشتی حامل بیش از سه هزار تن گندم کیفی از مجوز 30 هزار تنی واردات گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر، وارد بندر نوشهر شد و عملیات تخلیه و انتقال این محموله به مراکز ذخیره‌سازی غرب استان مازندران در حال انجام است.

سید محمد جعفری سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، بیان کرد: با ورود و تخلیه این کشتی، تاکنون حدود 30 هزار تن گندم کیفی خارجی به استان وارد شده است که پس از اختلاط با گندم‌های موجود که عمدتاً از گندم‌های مرغوب تولید داخل کشور هستند به آرد استاندارد و مناسب برای تولید نان تبدیل شده و در اختیار نانوایان استان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پهلودهی این کشتی در بندر نوشهر با هدف تأمین و پوشش نیاز مناطق غربی استان انجام شده و این اقدام نقش مهمی در پایداری تأمین گندم، ارتقای کیفیت آرد مصرفی و استمرار تولید نان با کیفیت در سطح استان مازندران ایفا می‌کند.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران از پیگیری های ملی و هماهنگی‌های مهدی یونسی استاندار مازندران در سطح استان برای تسهیل فرآیند تأمین و توزیع گندم و تقویت امنیت غذایی استان و همچنین سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت حمایت های صورت گرفته در تأمین گندم کیفی از بنادر استان مازندران تقدیر کرد.