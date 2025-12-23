کشتی حامل بیش از سه هزار تن گندم کیفی از مجوز ۳۰ هزار تنی واردات گندم از کشور‌های حاشیه دریای خزر، وارد بندر نوشهر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به ورود کشتی 3 هزارتنی گندم به بندر نوشهر اظهار داشت: هم‌اکنون عملیات تخلیه و انتقال این محموله به مراکز ذخیره‌سازی غرب استان مازندران در حال انجام است.

وی افزود: کشتی حامل بیش از سه هزار تن گندم کیفی از مجوز 30 هزار تنی واردات گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر، وارد بندر نوشهر شد و  عملیات تخلیه و انتقال این محموله به مراکز ذخیره‌سازی غرب استان مازندران در حال انجام است.

 سید محمد جعفری سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، بیان کرد: با ورود و تخلیه این کشتی، تاکنون حدود 30 هزار تن گندم کیفی خارجی به استان وارد شده است که پس از اختلاط با گندم‌های موجود که عمدتاً از گندم‌های مرغوب تولید داخل کشور هستند به آرد استاندارد و مناسب برای تولید نان تبدیل شده و در اختیار نانوایان استان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پهلودهی این کشتی در بندر نوشهر با هدف تأمین و پوشش نیاز مناطق غربی استان انجام شده و این اقدام نقش مهمی در پایداری تأمین گندم، ارتقای کیفیت آرد مصرفی و استمرار تولید نان با کیفیت در سطح استان مازندران ایفا می‌کند.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران از پیگیری های ملی و هماهنگی‌های مهدی یونسی استاندار مازندران در سطح استان برای تسهیل فرآیند تأمین و توزیع گندم و تقویت امنیت غذایی استان و همچنین سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بابت حمایت های صورت گرفته در تأمین گندم کیفی از بنادر استان مازندران تقدیر کرد.

برچسب ها: واردات گندم ، واردات کالا
خبرهای مرتبط
تخلیه محموله گندم وارداتی در بندر امیرآباد
آغاز واردات گندم پس از سه سال وقفه
پهلوگیری ۱۰ هزار تن گندم در بندر امیرآباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محکومیت مسئول تعمیرگاه خودرو به اتهام تقلب
امره ساری قهرمان مسابقات مینی فوتبال روستایی جام پرچم مازندران+فیلم
شناسنامه‌دار شدن ۲۱۲ هکتار از باغات سوادکوه شمالی
الزام ثبت برنج در سامانه انبار‌ها؛ عدم ثبت به‌ عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود
درخشش شناگران دانشگاه علوم و فنون مازندران در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور
به صدا در آمدن زنگ راهدار در مدارس مازندران
هیچ فناوری جای معلم را نمی‌گیرد
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در نوشهر؛ جهاد کشاورزی با تغییر کاربری‌ها برخورد قاطع می‌کند
قضاوت داور ساروی در مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا
بازداشت سارقان حرفه‌ای سیم برق در عملیات ضربتی پلیس بابلسر
آخرین اخبار
ورود کشتی ۳ هزار تنی گندم به بندر نوشهر
کشف شیشه از مخفیگاه توزیع کنده مواد مخدر در عباس آباد
قضاوت داور ساروی در مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در نوشهر؛ جهاد کشاورزی با تغییر کاربری‌ها برخورد قاطع می‌کند
امره ساری قهرمان مسابقات مینی فوتبال روستایی جام پرچم مازندران+فیلم
درخشش شناگران دانشگاه علوم و فنون مازندران در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور
محکومیت مسئول تعمیرگاه خودرو به اتهام تقلب
شناسنامه‌دار شدن ۲۱۲ هکتار از باغات سوادکوه شمالی
الزام ثبت برنج در سامانه انبار‌ها؛ عدم ثبت به‌ عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود
هیچ فناوری جای معلم را نمی‌گیرد
بازداشت سارقان حرفه‌ای سیم برق در عملیات ضربتی پلیس بابلسر
به صدا در آمدن زنگ راهدار در مدارس مازندران
هیچ مشکلی برای صدور ویزای تیم ملی در جام جهانی وجود ندارد