مربیان نمایندگان فوتبال آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و عراق (نماینده آسیا در پلی‌آف بین قاره‌ای) با مدیر فنی AFC جلسه برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته جلسه‌ای در قالب تصویری و به صورت برخط میان نمایندگان آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و عراق (نماینده آسیا در پلی‌آف بین قاره‌ای) با اندی راکسبرگ، تکنیکال دایرکتور AFC، برگزار شد.

در این جلسه که با حضور چهره‌های شاخصی مثل فابیو کاناوارو، یولیان لوپتگی و هاجیمه موریاسو برگزار شد، به نمایندگی از ایران هم علی تارقلی‌زاده، تکنیکال دایرکتور فدراسیون، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، آنتونیو گالیاردی، آنتونیو مانیکونه، سعید الهویی، علی اصغر قربان‌علی‌پور و علی کمانگری به عنوان دیگر اعضای کادرفنی حضور داشتند.

محوریت اصلی این جلسه مواردی بود که تیم‌ها باید در فرایند آماده‌سازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به آن توجه کنند. مهم‌ترین این نکات گرما و رطوبت شدید کشور‌های آمریکا و مکزیک در ماه ژوئن و البته سطح ارتفاع برخی از شهر‌های میزبان بود که به تیم‌ها توصیه شد این موارد را در انتخاب کمپ خود مورد توجه قرار دهند تا بتوانند پیش از بازی‌ها خود را با شرایط روز مسابقه تطبیق دهند.

هم‌چنین اندی راکسبرگ در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به پیروزی‌های بزرگ تیم‌های آسیایی در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل آلمان، اسپانیا، آرژانتین و ولز، به نوعی سعی در یادآوری این نکته داشت که امروز فوتبال آسیا به سطحی رسیده که می‌تواند تنه به تنه‌ی بزرگان فوتبال دنیا بزند.

راکسبرگ هم‌چنین در بخشی از صحبت‌های خود اعتبار ویژه‌ای را به دو تیم ایران و ژاپن برای صعود زودهنگام به جام جهانی بخشید و از امیر قلعه‌نویی هم به عنوان سرمربی تیمی یاد کرد که در جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی نتایج خوبی گرفته و خودش نیز سابقه‌ی بسیار درخشانی در سطح ایران و قاره داشته است.

منبع: فدراسیون فوتبال

