باشگاه خبرنگاران جوان - کاووس همتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جلسه هماهنگی هشتمین نمایشگاه بینالمللی و تخصصی خرما (۲۰۲۶ Datex) گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی، تکمیل زنجیره ارزش، تولید، فرآوری و تجاریسازی محصولات و خدمات حوزه خرما برگزار خواهد شد.
او اظهار کرد: با توجه به جایگاه استان فارس در تولید خرما، این رویداد تخصصی با تاکید بر امنیت غذایی، بستری مناسب برای توسعه بازارهای منطقهای و جهانی و افزایش سهم ارزش صادرات محصولات و خدمات خرما فراهم میکند.
همتی افزود: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه بین المللی، مجموعهای از کارگاههای آموزشی، نشستها و پنلهای تخصصی و راهبردی برگزار میشود که با هدف ارتقاء سطح دانش و همافزایی در بخش تولید، صنعت و فناوری خرما، شناسایی بازارهای هدف صادراتی، توسعه روابط تجاری و بررسی چالشهای پیشرو و ارائه راهکارهای اثربخش برگزار خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان از تمامی فعالان صنعت خرما، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فناوران، شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به منظور مشارکت در هشتمین نمایشگاه بینالمللی و تخصصی خرما (۲۰۲۶ Datex) دعوت به عمل آورد.
منبع: جهاد کشاورزی فارس