شهروندخبرنگار ما تصاویری از مسابقات سوپر لیگ فوتبال استان فارس همراه با یک دقیقه سکوت به احترام شهید محمد قربان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات سوپر لیگ فوتبال استان فارس بزرگسالان استان فارس در شهرستان جهرم بین تیم‌های وصال مرصاد جهرم ولیدومای نورآباد با یک دقیقه سکوت به احترام شهید محمد قربان برگزارشد. این مسابقات در ورزشگاه آزادگان شهر جهرم با نتیجه بازی یک بر صفر به سود تیم مرصاد جهرم با گل رضا پورسلیمانی به پایان رسید.

گفتنی است این شهید والامقام امدادگر که درسیل چند روز پیش شهرستان جهرم به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

