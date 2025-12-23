باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین روز از هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» با اجرای تور «مروری بر تاریخ تئاتر و هنرهای نمایشی تهران» و اجرای ۱۳ اثر نمایشی در بخشهای مختلف این رویداد هنری برگزار شد.
براین اساس، علاقهمندان در روز دوشنبه، یکم دی ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر با شرکت در تور «مروری بر تاریخ و هویت تئاتر شهر» که به یاد زندهیاد حمید سمندریان برگزار شد، مروری بر معماری و تاریخ تئاترشهر داشتند و همچنین با اسناد و اجراهای مهم و گروههای هنری که در تئاتر شهر شکل گرفته است، آشنا شدند.
اردشیر صالحپور، مدرس و پژوهشگر تئاتر به عنوان راهنما هدایت این تور را برعهده داشت
همچنین در ادامه، تور «مروری بر تاریخ و هویت هنری پهنه رودکی» نیز به یاد علی رفیعی و زندهیاد پری صابری از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸ همان روز برگزار شد و شرکتکنندگان به بازدید از تالار وحدت و رودکی، تالار فرهنگ و... پرداختند.
در بخش اجراهای نمایشی نیز هفتمین جشنواره تئاتر شهر در این روز، میزبان ۱۳ اجرا در بخشهای دیگرگونههای اجرایی، تئاتر کودک و نوجوان و صحنهای بود.
«تهران، لبخند زیر دود» به کارگردانی آرزو علیپور در ایوان انتظار مترو میدان ولیعصر (عج)، «جنگ نام دیگر تو بود» به کارگردانی علیرضا امینمظفری در پلازای میدان هفتت تیر، «ققنوس» به کارگردانی حسین نادری در خانه هنرمندان ایران، «خم بازی غلام تنبل» به کارگردانی افشین قاسمی در فرهنگسرای اندیشه، «جشن شب یلدا» به کارگردانی علی جباری در فرهنگسرای بهاران و «حکم پهلوانی» به کارگردانی فاطمه غیبی در فرهنگسرای اشراق اجراهای بخش دیگرگونههای اجرایی بودند که تماشاگران را با خود همراه کردند.
در بخش تئاتر کودک و نوجوان نیز نمایشهای «هچل» به کارگردانی امیرافسر شیبانی در سالن استاد محمد و «مترسک» به کارگردانی مجید بذرباچ در سالن استاد رشیدی و همچنین «موزیکالیته» به کارگردانی مریم کاظمی در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران روی صحنه رفتند.
«راز پاپاپا» به کارگردانی مریم رادپور در سالن بوستان و «تیتسوی سبزانگشتی» به کارگردانی محمد الهه دادی در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر گانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان مخاطبان شدند.
نمایشهای «کلوزآپ» به کارگردانی آروین شاهحسینی در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران، «دوستان با محبت» به کارگردانی اسماعیل خلج در سالن استاد ناظرزاده کرمانی و «جنبش بازیگر آماتور» به کارگردانی رامین علیزاده در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر نیز در بخش صحنهای روی صحنه رفتند.
هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دیماه ۱۴۰۴ در تهران در حال برگزاری است.