باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان به دعوت سپهبد رمضان رحیم‌زاده، وزیر امور داخله (کشور) جمهوری تاجیکستان و با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های پلیسی و انتظامی، وارد این کشور شد.

وی در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه مورد استقبال سرلشکر عبدالرحمن علم‌شازاده، معاون اول وزیر امور داخله جمهوری تاجیکستان قرار گرفت.

در دیدار سردار رادان با سپهبد رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخله (کشور) جمهوری تاجیکستان، زمینه‌های همکاری و توسعه بیش از پیش تعاملات دوجانبه در حوزه‌های پلیسی و انتظامی، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربیات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: سفارت ایران در تاجیکستان