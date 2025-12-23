باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ورود چند فاز جدید گازی به مدار تولید تا پانزدهم ماه جاری خبر داد گفت: این اقدام نقش مؤثری در کاهش ناترازی گاز کشور خواهد داشت.
وی افزود: بهزودی پروژههای خارسنگ و توس و همچنین یک تا دو حلقه از چهار حلقه چاههای اینفیدرینگ در پارس جنوبی به بهرهبرداری میرسند که نتیجه آن افزایش تولیدی بین ۴ تا ۵ میلیون مترمکعب گاز خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به پروژه توس اظهار کرد: در این میدان نیز حدود ۳ میلیون مترمکعب افزایش تولید خواهیم داشت که تأثیر قابلتوجهی در مدیریت ناترازی گاز، بهویژه در منطقه شمالشرق کشور دارد. این افزایش تولید به تراز شبکه انتقال گاز در این منطقه کمک خواهد کرد.
وی تأکید کرد: با توجه به افت فشار موجود در شبکه گاز شمالشرق، افزایش تولید و ورود گاز به پالایشگاه شهید هاشمینژاد میتواند موجب کاهش مشکلات تأمین گاز در این منطقه شود و امیدواریم امسال شرایط بهتری را در شمالشرق کشور تجربه کنیم.